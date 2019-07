INS: Fructele proaspete au continuat sa se scumpeasca in iunie, cu aproape 6%

Cresteri de preturi a mai inregistrat categoria fructe si conserve din fructe, cu 4,43%, precum si cea a citricelor si alte fructe meridionale, cu 3,2%. La capitolul carne, scumpiri sunt la carnea de porc, cu 1,04% si la preparatele din carne, cu 1,01%. Cresteri mai mici de preturi s-au constatat in luna iunie, fata de mai, la carnea de bovine (0,44%), carnea de pasare (0,21%), conserve din carne (0,76%) peste proaspat (0,43%), conserve si alte produse din peste (0,21%) si bere (0,40%).Ieftiniri au inregistrat legumele si conservele de legume (8,01%), fasolea boabe si alte leguminoase (0,61%), telemea de vaca (0,17%) si ouale (0,27%).In schimb, raportat la luna decembrie 2018, cartofii costa in iunie 2019 mai mult cu 37,39%, faina cu 3,82%, produsele de morarit cu 3,18%, painea cu 2,27%, zaharul cu 2,25% si untul cu 2,27%. De asemenea, cresteri se mai inregistreaza la fructe proaspete, cu 13,62%, citrice si alte fructe meridionale, cu 19,84%, fructe si conserve din fructe, cu 15,72%, legumele si conservele de legume, cu 14,81%, carnea de porc (3,86%), carnea de pasare (2,11%), carnea de bovine (2,75%).Preturi mai mici raportat la decembrie 2018 se consemneaza doar la oua, cu 8,3%, si la fasolea boabe si alte leguminoase, cu 1,52%.La marfurile nealimentare, in iunie fata de mai, ieftiniri s-au inregistrat la combustibili, cu 1,52%, dar fata de decembrie 2018 a fost o crestere de preturi de 4,6%.La capitolul servicii, cresteri de tarife s-au raportat la cazarea in unitati hoteliere - cu 1,07% (+2,63% fata de decembrie 2018), apa, canal, salubritate - cu 0,51% (+4,09% fata de decembrie 2018), reparatii auto, electronice si lucrari foto - 0,31% (+2,82% in decembrie 2018), abonament televiziune - 0,28% (+3,31% fata de decembrie 2018).Comparativ cu decembrie 2018, cele mai mari scumpiri sunt in iunie 2019 la telefon - cu 6,14% si servicii postale - 5,69%.Preturile de consum au scazut cu 0,23% in iunie 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 2,98% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), in timp ce rata anuala a inflatiei a coborat la 3,84%, pe fondul diminuarii preturilor la alimente cu 0,47%, a marfurilor nealimentare cu 0,24% si a scumpirii serviciilor cu 0,17%, potrivit datelor Institutului National de Statistica date miercuri publicitatii.In mai, preturile de consum au urcat cu 0,46% fata de aprilie, iar rata anuala a inflatiei a fost de 4,1%.