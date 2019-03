INS: Peste jumatate din populatia Romaniei este reprezentata de femei

Conform datelor, in mediul urban, ponderea femeilor din tara noastra este mai pronuntata decat in cel rural, cu peste 5,4 milioane (52,3% din totalul populatiei urbane) . In mediul rural, ponderea populatiei feminine este de 49,7%.Populatia feminina este mai 'imbatranita' decat cea masculina cu 3,3 ani. Astfel, daca varsta medie nationala este de 41,9 ani, cea a femeilor este de 43,5 ani, iar cea a barbatilor, de 40,2 ani.Populatia feminina a avut o pondere mai mare decat populatia masculina in 40 de judete, cu exceptia situatiei din judetele Vaslui si Tulcea."Contingentul feminin fertil, format din femeile cu varsta cuprinsa intre 15 si 49 ani, numara 4,4 milioane de persoane, potentialele mame reprezentand 44,7% din totalul populatiei feminine rezidente la 1 ianuarie 2018", potrivit INS.In anul 2017, cele mai mari rate de fertilitate (nascuti-vii la 1.000 femei) s-au inregistrat in judetele: Vaslui (57,5 la mie), Suceava (57,1) si Bistrita-Nasaud (54,5), iar cele mai scazute in Mehedinti (33,6 la mie) si Gorj (33,3) . Fertilitatea feminina la nivel de tara a fost de 44,5 copii nascuti-vii la 1.000 de femei.Tot raportat la anul 2017, statistica oficiala releva faptul ca numarul de nascuti-vii (cu resedinta obisnuita in Romania) a fost de 202.151 copii, rezultand o rata a natalitatii de 10,3 nascuti-vii la 1.000 de locuitori.Romania se situeaza printre tarile cu o rata a natalitatii mai ridicata decat media europeana, daca avem in vedere ca rata natalitatii in UE-28 a fost in anul 2017 (ultimul an pentru care este calculat indicatorul la nivel european) de 9,9 la mie.Tendinta din anii anteriori s-a pastrat si in 2017, nascandu-se mai multi baieti decat fete, cu un raport de 106 baieti la 100 fete.Datele INS arata ca, pe parcursul anului 2017, varsta medie a mamei la nastere (28,5 ani) si la prima nastere (27,2 ani) a fost in usoara crestere fata de anul precedent (28,4 ani si respectiv 27,0 ani), mentinandu-se tendinta de amanare a nasterii.Femeile din mediul rural au continuat sa nasca la o varsta mai tanara (27 de ani), comparativ cu cele din urban (29,8 ani) . Cea mai ridicata varsta medie la toate nasterile s-a inregistrat in municipiul Bucuresti (31,3 ani), iar cea mai scazuta in judetul Calarasi (26,4 ani)."Comportamentul reproductiv al femeilor difera in raport cu statutul lor ocupational. Desi ponderea copiilor nascuti de catre mame casnice (36,6% in anul 2017) se situeaza la un nivel destul de ridicat, se constata o scadere comparativ cu anul anterior (38,0% in anul 2016) . Un procent de 53,1% nascuti-vii au avut mame salariate. In anul 2017, in mediul rural, 53,5% din numarul nascutilor-vii au avut mame casnice, iar in mediul urban 22,9% din numarul nascutilor-vii au avut mame casnice", se mentioneaza in comunicatul INS.Speranta de viata la nastere a femeilor, in anul 2017, a fost de 79,23 ani (80,07 ani in urban si 78,20 ani in rural)In acelasi timp, rata nuptialitatii a fost de 6,4 casatorii la o mie de locuitori. Romania se situeaza printre tarile cu o nuptialitate mai ridicata decat media europeana, daca avem in vedere ca rata nuptialitatii in UE-28 a fost in anul 2015 (ultimul an pentru care este calculat indicatorul la nivel european) de 4,3 la mia de locuitori, noteaza sursa citata.Varsta medie la casatorie cunoaste o tendinta de crestere, ajungand, in 2017, la 30,1 ani la femei si 33,3 ani la barbati. Varsta medie la prima casatorie a crescut, de asemenea, in anul 2017, confirmand astfel tendinta de amanare a incheierii primei casatorii. Varsta medie la prima casatorie a fost de 28,2 ani la femei si 31,5 ani la barbati.La nivelul aceluiasi an, s-au inregistrat 31.147 de divorturi, cu o rata a divortialitatii de 1,4 divorturi la o mie de locuitori. Totusi, nivelul divortialitatii se mentine relativ scazut comparativ cu alte tari europene, confirmand caracterul de stabilitate al familiei in societatea romaneasca, daca avem in vedere ca rata divortialitatii in UE-28 a fost in anul 2015 (ultimul an pentru care este calculat indicatorul la nivel european) de 1,9 la o mie de locuitori.In ceea ce priveste participarea populatiei la activitatea economica, cele mai recente date, respectiv cele aferente trimestrului III 2018, releva faptul ca populatia ocupata era de 8,8 milioane de persoane, iar dintre acestea femeile reprezentau 43%.Din analiza structurii populatiei feminine ocupate pe grupe de ocupatii reiese ca 1,3% au fost cuprinse in grupa membrilor corpului legislativ ai executivului, a inaltilor conducatori ai administratiei publice, conducatorilor si functionarilor superiori, 20,4% au lucrat ca specialisti in diverse domenii de activitate, 7% erau tehnicieni sau alti specialisti in domeniul tehnic, 6,5% au avut statutul de functionari administrativi, 21,6% au fost angajate ca lucratori in domeniul serviciilor, 20,4% si-au desfasurat activitatea ca lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit, 8,1% au lucrat in grupa muncitorilor calificati si asimilati, iar 14,7% au fost cuprinse in alte categorii de ocupatii.In privinta gradului de instruire, din totalul persoanelor ocupate de sex feminin, 24% erau absolvente ale invatamantului superior, 4,4% ale invatamantului postliceal si de maistri, 41,2% au absolvit liceul, iar 12,4% scoli profesionale si de ucenici.In anul 2018, 89,4% dintre femeile de 16-74 ani au folosit Internetul in ultimele trei luni. Navigarea pe internet, in interes personal, are ca principal scop participarea la retelele de socializare, 86,9% in totalul femeilor in varsta de 16-74 ani, fiind urmat de trimiterea de e-mail-uri (58,6%), gasirea de informatii despre bunuri sau servicii (57,2%) si despre sanatate (53,6%) .