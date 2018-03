In Romania sunt cate 9 pensionari la fiecare 10 salariati! Pana cand va mai veni la toti pensia?

statistica ins:

Conform statisticii, in perioada de referinta, pensia medie lunara a fost de 1.132 lei, mai mare cu 2,4%, in timp ce pensia medie de asigurari sociale de stat s-a ridicat la valoarea de 1.071 lei.Raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de stat pentru limita de varsta cu stagiu complet de cotizare (fara impozit si contributia de asigurari sociale de sanatate) si castigul salarial mediu net a fost de 52,5%, comparativ cu 55,3% inregistrat T3 din 2017.Totodata, in T4 din 2017, indicele pensiei medii reale, calculat ca raport intre indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale si indicele preturilor de consum a fost de 100%.Potrivit sursei citate, raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, acesta prezentand variatii semnificative in profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariati in Municipiul Bucuresti, la 17 pensionari la 10 salariati, in judetul Teleorman.De asemenea, pensia medie de asigurari sociale de stat a variat cu discrepante semnificative in profil teritorial, ecartul dintre valoarea minima si cea maxima fiind de 502 de lei (860 lei in judetul Botosani, fata de 1.362 lei in Capitala).(99,9%), iar pensionarii de asigurari sociale de stat reprezinta 89,7% in totalul celor de asigurari sociale.Pe categorii de pensii, numarul pensionarilor pentru limita de varsta a fost preponderent (76,3%) in cadrul pensionarilor de asigurari sociale, in timp ce pensionarii cuprinsi in categoriile de pensii anticipata si anticipata partial au reprezentat 2%.Datele INS releva ca numarul total al beneficiarilor prevederilor ordonantei privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizatie sociala), in trimestrul IV 2017, a fost de 812.800 de persoane, din care: 659.100 de persoane din sistemul asigurarilor sociale de stat (14,1% din totalul acestei categorii), 152.100 de persoane din randul pensionarilor proveniti din fostul sistem pentru agricultori (42,2% din totalul acestora) si 1.600 de persoane din sistemul militar (1% din totalul categoriei).