Mai multe inmormantari decat botezuri, in Romania anului 2018. INS: Sporul natural al populatiei este negativ

Astfel, in luna august 2018 s-a inregistrat nasterea a 19.033 copii, cu 890 mai multi copii decat in luna iulie 2018. Numarul persoanelor ale caror decese au fost inregistrate in luna august 2018 a fost 20.463, cu 311 mai multe decat in luna iulie 2018.Numarul deceselor copiilor cu varsta sub un an, inregistrate in luna august 2018, a fost de 98, in crestere cu 14 fata de luna iulie 2018.Pe de alta parte, in luna august 2018, la oficiile de stare civila s-au inregistrat 22.806 casatorii, cu 4.171 mai multe decat in luna iulie 2018. Numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr.202/2010 a fost de 2.269, cu 58 mai multe decat in luna iulie 2018.Comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, numarul nascutilor-vii a fost mai mare cu 1.737, iar numarul persoanelor care au decedat a fost cu 98 mai mare.Sporul natural a fost negativ atat in luna august 2018 (-1.430 persoane), cat si in luna august 2017 (-3.069 persoane) . Numarul copiilor cu varsta sub un an care au decedat a fost cu 8 mai mic in luna august 2018, decat cel inregistrat in luna august 2017.Numarul casatoriilor a fost, in luna august 2018, cu 906 mai mic decat cel inregistrat in aceeasi luna din anul precedent. Prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 s-au pronuntat cu 645 divorturi mai multe in luna august 2018, decat in luna august 2017.