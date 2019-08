Romania, o tara de emigrare: Populatia rezidenta ramane sub 20 de milioane de persoane

La 1 ianuarie 2019, populatia rezidenta din mediul urban a fost de 10.450.000 de persoane, in scadere cu 0,5% fata 1 ianuarie 2018. La aceeasi data, populatia feminina a 1 ianuarie 2019 a fost de 9.934.000 de persoane, in scadere cu 0,4% fata de aceeasi data a anului precedent.INS mentioneaza ca procesul de imbatranire demografica s-a adancit, comparativ cu 1 ianuarie 2018 remarcandu-se cresterea ponderii populatiei varstnice (de 65 ani si peste) . Indicele de imbatranire demografica a crescut de la 116,3 (la 1 ianuarie 2018) la 118,8 persoane varstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2019).Ponderea populatiei de 0-14 ani in total populatie s-a mentinut la valoarea determinata pentru 1 ianuarie 2018 (15,6%), in timp ce ponderea populatiei de 65 ani si peste in total populatie a inregistrat o crestere de 0,3 puncte procentuale (de la 18,2% in 2018 la 18,5% la 1 ianuarie 2019) . Astfel, raportul de dependenta demografica a crescut de la 51,1 (la 1 ianuarie 2018) la 51,9 persoane tinere si varstnice la 100 persoane adulte (la 1 ianuarie 2019).In cursul anului 2018, barbatii au emigrat intr-o proportie mai mare decat femeile (59,6%) . Si in randul imigrantilor, barbatii au fost majoritari (54,0%) .