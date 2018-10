Salariile au scazut in august

INS:

In luna august 2018, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mic decat in luna iulie 2018, ca urmare a acordarii in lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, de vacanta ori pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou) . De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte/proiecte ori ca urmare a concediilor de odihna cand nu se acorda tichete de masa si alte drepturi salariale).Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net au fost de 17,1% in extractia carbunelui superior si inferior, intre 5% si 8% in fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, depozitare si activitati auxiliare pentru transport, alte activitati industriale n.c.a., productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), extractia minereurilor metalifere, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, intre 3,5% si 5% in intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), tabacirea si finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor), fabricarea produselor din tutun, captarea, tratarea si distributia apei, activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii.Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net au fost de 5,2% in telecomunicatii, respectiv cu 4,9% in activitati de editare, intre 2% si 3,5% in fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, fabricarea bauturilor, fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, fabricarea substantelor si a produselor chimice, tranzactii imobiliare, transporturi pe apa, transporturi aeriene.In sectorul bugetar s-au inregistrat usoare scaderi ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in invatamant (-2%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacantei scolare), respectiv sanatate si asistenta sociala (-0,5%) . Castigul salarial mediu net din administratia publica a crescut cu 1 leu comparativ cu luna precedenta.Comparativ cu luna august a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 12,9%.Indicele castigului salarial real (calculat ca raport intre indicele castigului salarial nominal net si indicele preturilor de consum) fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost de 107,5% si de 98,3% pentru luna august 2018 fata de luna precedenta. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 191,6%, cu 3,4 puncte procentuale mai mic fata de cel inregistrat in luna iulie 2018.