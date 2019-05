Zimbabwe vinde elefanti pentru a evita suprapopularea

"Avem aproape 84.000 de elefanti pe teritoriul nostru, care dispune de o capacitate de gazduire de 50.000 de exemplare. Credem in utilizarea sustenabila a resurselor, astfel incat am vandut cativa elefanti pentru a putea avea grija de ceilalti", a declarat purtatorul de cuvant al Agentiei care se ocupa de gestionarea parcurilor si protectia faunei din Zimbabwe, Tinashe Farawo.Potrivit presei locale, 97 de elefanti au fost vanduti intre 2012 si 2018 (dintre care 93 au ajuns la gradinile zoologice din China si patru in Dubai) la un pret cuprins intre 13.500 si 41.500 de dolari per exemplar.Autoritatile din Zimbabwe se plang de mai multi ani de cresterea exponentiala a numarului de elefanti din parcurile lor, fenomen care genereaza probleme de coabitare cu populatia umana. Tinashe Farawo spune ca 200 de oameni au decedat in ultimii cinci ani din cauza unor incidente cu elefanti si cel putin 70.000 de hectare de recolte au fost distruse de elefanti.La un summit care a avut loc saptamana trecuta, liderii din patru state din sudul Africii (Botswana, Namibia, Zambia si Zimbabwe) s-au pronuntat pentru o relaxare a interdictiilor privind comertul cu fildes, in ideea de a putea gestiona mai bine cresterea populatiilor de pachidermi in anumite regiuni.Cu toate acestea, potrivit statisticilor Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (IUCN), in ultimul deceniu, populatia de elefanti africani a scazut cu aproape 111.000 de exemplare pana la 415.000 de exemplare, in principal din cauza braconajului de fildes.