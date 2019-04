Aur de miliarde de dolari, scos ilegal din Africa de oamenii de rand disperati sa castige un ban in plus

Datele vamale arata ca, in anul 2016, Emiratele Arabe Unite au important din Africa aur in valoare de 15,1 miliarde dolari, mai mult decat orice alta tara, comparativ cu 1,3 miliarde dolari in 2006. In termeni de volum cantitatea totala a fost de 446 tone, cu diferite grade puritate, fata de 67 de tone in 2006.O mare parte din aceasta cantitate de aur nu apare inregistrata in statisticile privind exporturile statelor africane. Potrivit economistilor intervievati de Reuters aceasta este o dovada ca mari cantitati de aur parasesc Africa fara plata taxelor catre statele care le produc.Reuters a evaluat volumul comertului ilicit prin compararea importurilor totale in Emiratele Arabe Unite cu exporturile declarate de statele africane. Companiile miniere din Africa au declarat ca ele nu isi trimit aurul in Emiratele Arabe Unite ceea ce inseamna ca importurile de aur din Africa provin din surse informale.Metodele informale pentru productia de aur, cunoscute in industrie sub denumirea de minerit "artizanal" sau la scara mica, sunt in crestere la nivel mondial. Aceste metode ofera un mijloc de trai pentru milioane de africani si ii ajuta pe unii sa castige mai mult decat ar castiga de pe urma unor profesii traditionale. Insa metodele artizanale de minerit duc la scurgere de produse chimice in sol si apa iar guvernele din tari precum Ghana, Tanzania si Zambia se plang ca aurul este acum produs ilegal si scos tot ilegal din tarile lor la o scara larga, cu un cost ridicat pentru oameni si mediu.Datele vamale furnizate de guverne catre Comtrade, o baza de date a ONU, arata ca Emiratele Arabe Unite au fost principala destinatie a aurului pentru multe state africane timp de mai multi ani. In 2015, China, cel mai mare consumator mondial de aur, a importat mai mult aur din Africa decat Emiratele Arabe Unite. Insa in 2016, ultimul an pentru care sunt disponibile date, valoarea importurilor Emiratelor Arabe Unite a fost de 15,1 miliarde dolari, dublu fata de importurile Chinei in valoare de 8,5 miliarde dolari. Pe locul al treilea se situeaza Elvetia, cel mai mare centru mondial pentru rafinarea aurului, cu importuri in valoare de 7,5 miliarde dolari.Cea mai mare parte din acest aur a fost tranzactionat in Dubai, centrul industriei aurului din Emiratele Arabe Unite.Reuters precizeaza ca Emiratele Arabe Unite au raportat importuri de aur din 46 de state africane in 2016. Din aceste tari, 25 nu au furnizat catre Comtrade date privind exporturile lor de aur catre EAU. Insa Emiratele Arabe Unite a informat ca a importat aur in valoare de 7,4 miliarde dolari din aceste 25 de state. In plus, EAU au important mai mult aur din restul de 21 de tari africane decat au declarat oficial aceste state ca au exportat. In total, EAU au importat aur in valoare de 3,9 miliarde dolari, aproximativ 67 de tone, mai mult decat aceste state au declarat ca au exportat."Exista foarte mult aur care iese din Africa fara sa fie trecut in registrele noastre. EAU profita de lipsa de reglementare din Africa", a declarat Frank Mugyenyi, consilier in domeniul dezvoltarii industriale pentru African Union Commission (AUC).In ultimul deceniu, cererea mare pentru aur i-a determinat pe minerii artizanali sa utilizeze echipamente de sapare si chimicale toxice pentru a-si spori randamentele. Multi din acesti mineri utilizeaza mercur pentru a extrage aur din minereu. Insa apa contaminata cu mercur ajunge in rauri, otravindu-i pe oamenii care au nevoie de apa.Investitorii occidentali vor aur pentru a-si diversifica portofoliile, India si China vor aur pentru bijuterii. Insa majoritatea companiilor occidentale, si bancile care le finanteaza, evita sa fie implicate in mod direct in tranzactiile cu aur din Africa pentru ca nu vor sa riste sa utilizeze un metal pretios care poate sa provina din state criticate pentru incalcarea drepturilor omului cum este Republica Democrata Congo sau Sudanul. Insa in alte state, printre care si Emiratele Arabe Unite, sunt mai putin preocupate de aceste aspecte. Intre 2006 si 2016 ponderea aurului african in importurile raportate ale EAU a crescut de la 18% pana la aproape 50%.