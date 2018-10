Afacerile lui Donald Trump au stagnat, de cand e presedinte

Conform Forbes, presedintele american se situeaza in prezent pe locul 259 in clasamentul celor mai mari averi americane, in scadere cu 11 locuri comparativ cu pozitia ocupata in 2017. Daca valoare activelor lui Trump este relativ echivalenta cu cea de anul trecut, comparativ cu anul 2015 (cand se situa la 4,5 miliarde dolari) a scazut cu aproximativ un sfert, informeaza AFP.Potrivit Forbes, aceasta contractie este cauzata in special de cheltuielile de campanie facute de Donald Trump precum si de incetinirea pietei imobiliare din New York, in special pe segmentul de varf al pietei.Fostul om de afaceri si-a cladit cea mai mare parte a averii in sectorul imobiliar, prin constructia a numeroase turnuri in Manhattan, care ii poarta numele chiar daca Trump nu mai este proprietar decat in cazul unora dintre aceste imobile.Inainte de investirea sa in functia de presedinte al SUA, Donald Trump si-a plasat averea intr-un trust a carui gestionare a fost incredintata celor doi fii ai sai, Eric si Donald Junior, precum si unui om de afaceri care ii este de mult timp confident, Allen Weisselberg. Cu toate acestea, Trump a refuzat sa isi vanda participatiile pe care le detine la numeroase companii, asa cum i-au sugerat mai multe persoane, inclusiv directorul Biroului pentru etica guvernamentala, Walter Shaub.Forbes a calculat ca, daca Donald Trump ar fi ales sa isi vanda participatiile si sa mandateze trustul sau sa investeasca in actiuni, averea sa ar fi astazi mai mare cu aproximativ 500 milioane de dolari.