American Airlines isi suspenda zborurile spre Venezuela

"Am luat decizia dificila de a suspenda pe o perioada nedeterminata cursele liniei spre Venezuela", se arata intr-un comunicat al companiei cu sediul in Fort Worth (statul Texas), care precizeaza ca decizia are efect imediat.American Airlines, care asigura zboruri pe ruta Miami - Caracas si Maracaibo, a mai afirmat ca incepand din 15 martie, cand a facut cunoscuta suspendarea temporara a operarii zborurilor spre Venezuela, lucreaza la restabilirea acestora."Vom continua sa monitorizam situatia si, de asemenea, sa colaboram cu membrii echipei noastre, cu liderii sindicali si cu alti actori-cheie, pentru a relua zborurile atunci cand conditiile vor fi corespunzatoare", a precizat compania aeriana, care a mai adaugat ca pe moment nu a fost stabilita o data.Pentru American Airlines, companie care opera de peste 30 de ani zboruri spre Venezuela, aceasta a reprezentat o decizie dificila nu doar in virtutea indelungatei experiente in tara respectiva, dar si din perspectiva celor peste 70 de membri ai personalului care "traiesc si muncesc" acolo."Colaboram indeaproape cu echipa pentru a o sprijini in aceasta perioada dificila si pentru a cauta alte oportunitati", se mai afirma in declaratie.Masura din 15 martie a fost anuntata la scurt timp dupa ce sindicatul pilotilor companiei American Airlines a recomandat membrilor sai sa nu calatoreasca in Venezuela dupa ce Washington a informat ca toti diplomatii americani au parasit tara.American Airlines era singura mare companie americana care mentinea zboruri cu Venezuela din Miami, dupa ce liniile aeriene United si Delta si-au suspendat zborurile spre aceasta destinatie in 2017.