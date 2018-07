Americanii estimeaza ca economia lor va creste in ritm galopant, in ciuda razboiului comercial

"Nu cred ca ca este un fenomen care sa tina un an sau doi. Cu siguranta suntem intr-o perioada de patru-cinci ani de crestere sustinuta, de cel putin 3%", a afirmat duminica Mnuchin intr-un interviu acordat Fox News, transmit DPA si Reuters.Declaratia sa vine dupa ce vineri autoritatile de la Washington au anuntat ca economia americana a inregistrat in trimestrul doi din 2018 cel mai rapid ritm de crestere din ultimii aproape patru ani, pe fondul majorarii cheltuielilor de consum si al accelerarii livrarilor de boabe de soia catre China inaintea intrarii in vigoare a tarifelor vamale.In prima saptamana din iulie, SUA si China, primele doua mari economii ale lumii, au introdus reciproc tarife vamale pentru importuri in valoare de 34 miliarde dolari, Beijingul acuzand Washingtonul ca a declansat cel mai mare razboi comercial din istorie.Potrivit datelor ajustate in functie de variatiile sezoniere, PIB-ul SUA a crescut in ritm anual cu 4,1% in trimestrul doi din 2018, fata de un avans de 2,2% in precedentele trei luni si in linie cu estimarile analistilor. Este cea mai solida performanta din trimestrul trei din 2014 si pana in prezent.Dar economistii avertizeaza ca ritmul de crestere ar putea incetini deoarece livrarile de soia vor scadea probabil in urmatoarele trimestre iar masurile de relaxare fiscala isi reduc efectele in 2019. De asemenea, avansul inregistrat in trimestrul doi din 2018 nu reflecta potentialele pagube provocate de razboiul comercial cu UE, Canada, Mexico si China, sustin economistii.In pofida acestor dubii, Mnuchin si-a exprimat increderea ca agenda presedintelui Trump, inclusiv reformelor in domeniul taxelor, comertului si reglementarilor, vor continua sa stimuleze expansiunea economiei americane."Suntem extrem de concentrati pe cresterea economica sustinuta pe termen lung, pe care o vom realiza datorita planurilor noastre", a spus secretarul american al Trezoreriei.In primul semestru din 2018, economia americana a crescut cu 3,1%, astfel incat obiectivul administratiei Trump de a inregistra un avans anual de 3% poate fi realizat.