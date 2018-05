Americanii relaxeaza legislatia in sectorul bancar

Legea Dodd-Frank - numita asa dupa numele principalilor doi autori, senatorul Chris Dodd si deputatul Barney Frank - reprezenta cea mai importanta reforma a sistemului financiar din anii '30. Legea Dodd-Frank, adoptata de Barack Obama in 2010, impunea separarea activitatilor de investitii de cele de retail si nu permite bancilor sa-si asume prea multe riscuri. De asemenea, legea aducea un control mai strict pe pietele financiare prin infiintarea de noi programe, consilii si birouri care au fost integrate in structura de reglementare existenta.Marti seara, Camera Reprezentantilor a adoptat cu o majoritate confortabila actul normativ adoptat deja de Senat in luna martie, care ar urma acum sa fie rapid ratificat de presedintele Donald Trump, unul din principalii sutinatori ai acestei initiative. Gratie noii legi, miile de banci de marime mica si medie nu vor mai fi supuse anumitor reglementari impuse de legea Dodd-Frank in 2010. In schimb, reglementarile cheie care vizeaza cele mai mari institutii bancare au ramas nemodificate.Legea, adoptata cu 258 de voturi pentru fata de 159 contra, majoreaza de la 50 de miliarde de dolari pana la 250 de miliarde de dolari pragul de la care bancile sunt considerate de importanta sistemica si in consecinta supuse unei mai stricte supervizari. De asemenea, relaxeaza prevederile privind tranzactiile, creditarea si normele de capital pentru bancile cu active mai mici de 10 miliarde de dolari."Este un avans important sa eliberam economia noastra de excesul de reglementare", a declarat liderul republican al Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan.Insa pentru opozanti, precum liderul democratilor din Camera Reprezentantilor, Nancy Pelosi, noul act loveste din plin masurile de protectie ridicate dupa criza din 2008. "Aceasta lege ne readuce in epoca unde imprudenta Wall Street-ului a provocat o prabusire istorica a sistemului financiar", a spus Nancy Pelosi.Presedintele Donald Trump a facut din dereglementare o parte importanta a planurilor sale pentru industria financiara, liderul de la Casa Alba si consilierii sai blamand in mod repetat Dodd-Frank Act pentru limitarea creditarii si cresterii economice.In timpul campaniei electorale, Donald Trump a facut apel pentru o reforma a legii de reglementare financiara Dodd-Frank si pentru reducerea impozitelor pentru companii, in paralel cu promisiuni pentru investitii masive in infrastructura si readucerea in SUA a locurilor de munca transferate in strainatate.