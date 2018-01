Americanii se vor incalzi cu gaze din Siberia, iarna aceasta

Insa valul de frig care a lovit recent coasta de Est a SUA a dus la cresterea preturilor pe piata spot la un nivel record, astfel ca un cargo cu gaz natural lichefiat a plecat din Marea Britanie spre Boston, iar o parte din LNG-ul de pe nava cargo provine de la un proiect din Siberia care este vizat de o serie de sanctiuni introduse de administratia de la Washington.Potrivit datelor analizate de Bloomberg, nava Gaselys urmeaza sa ajunga la Boston in data de 22 ianuarie dupa ce a incarcat LNG de la un terminal de stocare a gazelor din Isle of Grain, in apropiere de Londra. Acest terminal a primit recent prima livrare de gaze naturale lichefiate de la proiectul Yamal, Siberia, inaugurat la inceputul lunii trecute de Vladimir Putin."Gazele naturale de oriunde sunt acum profitabile pe piata din nord-estul SUA deoarece preturile sunt cele mai mari din lume" a declarat Trevor Sikorski, analist la Energy Aspects Ltd. din Londra.Aceasta va fi prima livrare de GNL din Europa spre SUA dupa o livrare care a avut loc in luna iunie 2014. Importurile de GNL ale SUA, in principal din Trinidad Tobago via Boston, au scazut foarte mult dupa ce in 2016 SUA au inceput sa exporte GNL de la facilitatile de pe coasta Golfului Mexic.Luna trecuta, Rusia a inaugurat proiectul de gaze naturale lichefiate Yamal in zona Arctica a Siberiei, un proiect gigantic construit in conditii climatice si geologice extreme.Acest proiect de 27 de miliarde de dolari pe an, unul din cele mai ambitioase din lume, vizeaza construirea unei uzine de lichefiere a gazelor naturale cu o capacitate initiala de 5,5 milioane tone pe an, care in 2019 ar urma sa ajunga la 16,5 milioane tone pe an.Acest proiect, demarat de producatorul rus de gaze naturale Novatek, grupul francez Total si cel chinez CNPC, a fost supus unor sanctiuni din partea SUA inca din 2014 din cauza implicarii Moscovei in criza din Ucraina.Cu toate acestea, James Henderson, director la Oxford Institute for Energy Studies, subliniaza ca nu este nimic ironic in faptul ca SUA vor fi aprovizionate cu gaze naturale lichefiate provenite de la proiectul Yamal."Este o tranzactie normala. LNG ar trebui sa calatoreasca la nivel global pana acolo unde exista cerere", a spus James Henderson.La nivel global,Potrivit celor mai recente date ale Administratiei americane pentru Informatii in domeniul Energiei (EIA), SUA au produs in primele zece luni din 2017 o cantitate de aproximativ 626 miliarde metri cubi de gaze naturale, cu 11% mai mult decat a produs Rusia in aceeasi perioada.