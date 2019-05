Bloomberg scrie ca Donald Trump intentioneaza sa amane introducerea de taxe pentru importurile de autoturisme

Termenul limita pana la care presedintele Trump urma sa decida daca va impune sau nu taxele vamale suplimentare de pana la 25% pentru automobilele importate este 18 mai, insa oficialii citati de Bloomberg sustin ca o serie de consilieri de la Casa Alba au discutat o amanare pentru o perioada de pana la sase luni.Potrivit Bloomberg, prin aceasta amanare Trump vrea sa evite o escaladare a tensiunilor comerciale cu Uniunea Europeana si Japonia, intr-un moment in care incearca sa ajunga la un posibil acord comercial cu China. Primele doua economii ale lumii au introdus in ultimele zile tarife vamale reciproce, amplificand o disputa care afecteaza pietele financiare si economia mondiala.In luna februarie a acestui an, ministrul american al Comertului a remis Casei Albe un raport cu privire la industria auto, in care sustinea ca introducerea unor taxe vamale suplimentare pentru automobilele importate ar putea fi justificata pe motiv ca aceste importuri constituie o amenintare pentru securitatea nationala americana.In replica, Comisia Europeana a promis un raspuns "rapid si adecvat" daca Washingtonul isi va pune in practica amenintarile de a introduce taxele vamale suplimentare pentru automobilele europene importate in SUA. Camioanele Caterpillar Inc., copiatoarele Xerox Corp. si valizele Samsonite se numara printre produsele americane care ar putea fi vizate de masuri retaliatorii impuse de Uniunea Europeana, in situatia in care presedintele SUA va decide sa impuna tarife vamale suplimentare impotriva automobilelor importate din blocul comunitar, a declarat un inalt oficial UE.