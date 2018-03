Brexit-ul taie apetitul englezilor pentru sampanie frantuzeasca

Inflatia ridicata inregistrata dupa votul in favoarea Brexit, precum si ritmul lent de crestere a salariilor au afectat puterea de cumparare a consumatorilor britanici si au ingrijorat gospodariile cu privire la finantele lor, informeaza Reuters.In termeni de volum, vanzarile de sampanie frantuzeasca in Marea Britanie, care mult timp a fost cel mai mare importator mondial pentru acest tip de bautura, au coborat cu 11% in 2017, dupa o scadere de 9% in 2016, a informat CIVC."Marea Britanie, al doilea mare cumparator in termeni de valoare, continua sa fie afectata in mod negativ de efectele Brexitului", subliniaza CIVC.In schimb, preturile mai mari au limitat o parte din pagubele provocate de scaderea volumului vanzarilor. Potrivit CIVC, anul trecut, valoarea vanzarilor de sampanie frantuzeasca in Marea Britanie a scazut cu doar 5,7%.2017 a fost primul an in care piata din SUA a devansat-o pe cea din Marea Britanie, ocupand pozitia de cel mai mare importator mondial de sampanie frantuzeasca cu achizitii in valoare de 586 de milioane de euro.Pe piata din Franta, vanzarile de sampanie au ramas stabile in termeni de valoare la 2,1 miliarde euro. Gratie exporturilor in valoare de 2,8 miliarde euro, vanzarile totale de sampanie frantuzeasca au atins in 2017 cifra record de 4,9 miliarde euro. Numarul sticlelor de sampanie vandute la nivel global a crescut cu 0,4%, comparativ cu 2016, pana la 307,3 milioane de sticle.