Brexitul ajuta New York-ul sa devina principalul centru financiar global

Participantii la studiu, care isi desfasoara activitatea in Marea Britanie, SUA, Hong Kong, Irlanda, Singapore si Luxemburg, au fost intrebati unde cred ca se afla principalul centru financiar global. Putin peste 50% din respondenti au declarat ca in prezent vad New York-ul ca fiind cel mai mare centru financiar al lumii, in crestere cu 10% fata de 2018, in timp ce 36% vad Londra ca lider, in scadere cu 17% fata de anul trecut."Brexitul a provocat anul trecut multe incertitudini privind evolutia economiei britanice, acum s-a ajuns la o criza de amploare. In viitor, ne asteptam totusi la o difuzie a influentei: 12% din respondenti au declarat ca pana in 2024 se asteapta ca principalul centru financiar global sa fie Hong Kong", se arata in raportul Duff & Phelps.Compania apreciaza ca o evolutie buna o au si o serie de centre financiare din UE, cum ar fi Dublin, Frankfurt si Luxemburg, care beneficiaza de declinul Londrei.Analistii avertizeaza ca rolul Londrei de centru financiar mondial este in pericol daca divortul Marii Britanii de UE va duce la pierderea capacitatii bancilor britanice de a-si deservi clientii din Europa. Marile banci americane vand si ele produse si servicii in UE prin subsidiarele de la Londra, insa asa-numitul drept de pasaport ar putea sa nu fie prelungit dupa Brexit.Principalele destinatii considerate favorite pentru bancherii care cauta o noua baza de operatiuni in UE sunt Frankfurt, Dublin, Amsterdam, Luxemburg, Munchen si Paris.