Casa Alba are in vedere o reducere a impozitelor pentru a evita o recesiune

Potrivit cotidianului Washington Post, responsabilii de la Casa Alba studiaza mai multe masuri pentru a stimula economia americana, printre care si o scadere temporara a impozitelor pe salarii, in ideea de a imbunatati puterea de cumparare a lucratorilor.La randul sau, cotidianul New York Times sustine ca SUA ar putea de asemenea sa renunte la noile tarife vamale impuse de administratia Trump pentru importurile de produse chineze, in contextul razboiului comercial cu Beijingului.Aceste masuri sunt deocamdata in stadiul de analiza, iar responsabilii care au avut aceasta idee nu au solicitat inca opinia presedintelui Donald Trump, care la randul sau are nevoie de aprobarea Congresului, au precizat cele doua publicatii."Reducerea impozitelor pe salarii nu este analizata in acest moment", a reactionat Casa Alba dupa informatiile publicate in Washington Post.Impozitele pe salarii in SUA au fost reduse in mod temporar in 2011 si 2012, in mandatul presedintelui Barack Obama, in ideea de a incerca scoaterea economiei americane din stagnarea care a urmat crizei financiare globale din 2008.Potrivit unui sondaj realizat de National Association for Business Economists (NABE), aproape trei sferturi din economistii americani se asteapta ca prima economie a lumii sa intre in recesiune fie in 2020 fie in 2021. Insa acest punct de vedere nu este impartasit si de Donald Trump. "Nu cred ca vom avea o recesiune", a afirmat duminica liderul de la Casa Alba.