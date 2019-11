Conflict comercial: "Chinezii nu isi fac datoria", acuza Donald Trump

In cursul unei vizite la o fabrica Apple din apropiere de Austin, in Texas, Donald Trump a declarat in legatura cu acordul comercial partial asteptat cu China: "Nu am vrut sa fac asta pana in prezent pentru ca ei nu-si fac datoria".El a tinut sa sublinieze ca Beijingul isi doreste mai mult decat Statele Unite sa incheie un acord comercial cu Washingtonul.Cu o zi inainte, omul de afaceri republican a promis o noua crestere a tarifelor vamale vizand produsele chineze daca nu se va ajunge la niciun acord cu Beijingul."Daca nu ajungem la un acord cu China, pur si simplu voi majora si mai mult taxele vamale", a declarat el de la Casa Alba.China si Statele Unite sunt implicate intr-un razboi comercial de aproape doi ani. Ambele parti au dat asigurari ca s-au facut progrese notabile, iar presedintele Trump a vorbit despre semnarea unui acord de "faza unu" in noiembrie, care nu a fost confirmat.In cursul vizitei la fabrica de productie a laptopurilor Mac Pro, Donald Trump a fost insotit de CEO-ul grupului Apple, Tim Cook.Presedintele a dat de inteles ca administratia americana ar putea lua in considerare o scutire de taxe pentru Apple, daca Washingtonul va impune noi taxe vamale asupra marfurilor chineze.In lipsa unui acord comercial, Statele Unite intentioneaza sa impuna la 15 decembrie noi taxe vamale asupra produselor electronice chineze, printre care telefoanele mobile.