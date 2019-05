Cuba a legalizat importul de routere si retelele WiFi private

Masurile anuntate miercuri ofera un statut legal miilor de cubanezi care si-au pus la punct retele digitale private cu echipamente care au fost introduse ilegal in tara. In plus, masurile vor permite firmelor private sa ofere internet clientilor, ceea ce ar putea duce la aparitia de internet cafe-uri in Cuba.Gratie acestor masuri, care vor intra in vigoare in data de 29 iulie, cubanezii vor putea sa acceseze Internetul de pe propriile lor echipamente. Insa aceasta legalizare nu slabeste controlul statului asupra Internetului. Monopolul de telecomunicatii din Cuba, Etecsa, va ramane singurul furnizor de Internet din insula.Guvernul de la Havana sustine ca operatorii de retele private de Wi-Fi nu li se va permite sa perceapa bani pentru ca vor oferi accesul altor persoane la retelele lor, dar deocamdata nu este clar cum anume va fi pusa in practica aceasta interdictie.In prezent retelele private de Wi-Fi din Cuba sunt in mare parte tolerate chiar daca sunt supuse unor razii si confiscari ocazionale. Acum toate aceste retele vor deveni legale iar cubanezii vor putea sa aduca din strainatate antene si routere. Chiar daca proprietarii de echipamente vor putea sa ofere si altor persoane acces la semnalul Wi-Fi, propriul lor acces la Internet va necesita in continuare acces via o cartela guvernamentala razuibila.