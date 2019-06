Cum a devenit Nicaragua noua putere pe piata mondiala a tigarilor de foi

Incepand din decembrie si pana in mai, sute de muncitori sunt pe campurile din jurul Esteli, un oras cu 100.000 de locuitori situat la o altitudine de 800 de metri, pentru a culege si sorta frunzele de tutun care sunt puse ulterior la uscat. Esteli este leaganul industriei tutunului din Nicaragua. Peste 42.000 de persoane lucreaza in plantatiile de tutun, uscatorii, centre de tratare si fabricare a tigarilor de foi. Recent productia de tigarete de foi a inceput sa se dezvolte si in alte zone din nordul tarii, la Jalapa si Condega, precum si pe pantele din Ometepe, cea mai mare insula din lacul Cocibolca (sud)."Nimeni nu are un sol atat de bun pentru cultura tutunului ca Nicaragua, gratie terenurilor sale vulcanice", explica Nestor Plasencia, vice-presedintele companiei Plasencia Cigar, unul din cei mai mari exportatori de tigari de foi din Nicaragua.Spre deosebire de Cuba, industria tigarilor de foi din Nicaragua a inceput abia in urma cu 50 de ani, cand antreprenorii cubanezi cu experienta necesara in domeniul tigarilor de foi au fugit din cauza revolutiei lui Castro din 1959 si au emigrat in Nicaragua."Familia mea a inceput sa cultive tutun in Cuba in 1865. Astazi operam in Nicaragua si Honduras", declara Nestor Plasencia. Firma sa de familie exporta 15 milioane de tigari de foi pe an spre SUA si detine doua fabrici in Nicaragua, unde sfarsitul razboiului civil in 1991 a permis industriei sa se relanseze.In prezent, in Nicaragua sunt 70 de fabrici care produc tigari de foi, cu capitaluri ale descendentilor cubanezi dar si cu investitori greci, italieni sau canadieni, care produc peste 5.000 de marci, explica directorul Camerei producatorilor de tutun din Nicaragua, Wenceslao Castillo.Cubanezii sunt cei care au transmis celor din Nicaragua savoir-faire-ul necesar pentru producerea de tigari de foi rulate manual care au drept rezultat renumitele 'habanos'. De la sadirea semintelor si pana la comercializare, procesul numara 539 de etape, printre care controale regulate de calitate. De exemplu, Karina Rivera testeaza, in medie, opt tigari de foi pe zi, in sala de control a uneia din uzinele Plasencia Cigar. "Daca imi dau seama ca nu se situeaza la nivelul de calitate cerut de clienti, semnalez imediat", explica Karina Rivera, care face aceasta meserie de 22 de ani.Tigarile de foi cubaneze le devanseaza pe cele din Nicaragua pe piata din Europa, insa in SUA situatia este complet diferita. Marcile din Nicaragua au profitat de avantajul introdus de SUA in 1962 pentru produsele exportate de Havana astfel ca in 2018 Nicaragua a exportat peste 140 de milioane de tigari de foi in SUA, depasind pentru al treilea an consecutiv Republica Dominicana (95 milioane) si Honduras (75 milioane), potrivit cifrelor furnizate de Cigar Association of America (CAA).In 2018, din primele zece marci de tigari de foi incluse in clasamentul anual al revistei americane de specialitate 'Cigar Aficionado', sase erau din Nicaragua. Iar cand vine vorba de castigatoarea premiului de cea mai buna tigara de foi a anului, "E.P. Carrillo Encore Majestic", aceasta este produsa in Republica Dominicana dar cu tutun care provine numai din Nicaragua, subliniaza revista.Industria tigarilor de foi este unul din putinele sectoare care a supravietuit crizei politice si economice care a zgudit Nicaragua timp de mai mult de un an. Represiunea violenta impotriva manifestatiilor antiguvernamentale a provocat decesul a peste 325 de persoane si a determinat 62.000 de cetateni din Nicaragua sa ia calea exilului, ceea ce a aruncat economia in recesiune si a trimis 400.000 de persoane in somaj, potrivit cifrelor furnizate de sectorul privat."Daca nu ar fi fost uzinele de tigari de foi, Esteli ar fi fost un desert", spune Silvia Moreno, 43 de ani, care a lucrat 21 de ani in industria tutunului.