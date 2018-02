Donald Trump anunta investitii de 1.500 de miliarde de dolari in infrastructura SUA

Bugetul presedintelui Donald Trump va include 200 de miliarde de dolari consacrate drumurilor, autostrazilor, podurilor si altor infrastructuri importante pentru economia Statelor Unite, potrivit unor responsabili de la Casa Alba, relateaza AFP."Va trebui sa degajam cele 200 de miliarde de dolari economisind in alte domenii ale bugetului federal", a explicat unul dintre acestia.Statele si investitorii privati vor fi solicitati pentru a acoperi restul de 1.300 de miliarde de dolari.Administratia Trump intentioneaza sa utilizeze cele 200 de miliarde de dolari ca parghie prin acordarea de garantii de imprumut, imprumuturi directe si alte stimulente in cadrul unor programe ca TIFIA pentru infrastructurile de transport (Transportation Infrastructure Finance and Innovation)."Zece miliarde de dolari in TIFIA ar putea strange pana la 400 de miliarde de dolari din cauza modului in care functioneaza TIFIA", a dat asigurari un responsabil.La sfarsitul lui ianuarie, in discursul sau privind Starea Natiunii, Donald Trump a cerut Congresului sa sprijine un plan de investitii de cel putin 1.500 de miliarde de dolari pentru a dezvolta infrastructura din Statele Unite, fara sa ofere detalii asupra modalitatii de a concretiza aceasta dorinta.Construite in majoritate intre anii 1950 si 1970, autostrazile, drumurile, podurile, caile ferate, aeroporturile si alte infrastructuri se afla in stare foarte proasta, "in ruina" dupa spusele presedintelui american, pentru ca nu au fost intretinute si modernizate de-a lungul timpului.Casa Alba urmeaza sa anunte luni simplificarea procedurilor pentru autorizatiile de constructie pentru a le reduce la doi ani, in timp ce in prezent obtinerea lor poate dura pana la zece ani."In mod evident, infrastructurile sunt o componenta esentiala a functionarii economiei noastre, succesul american este in mare parte rezultatul infrastructurilor de calitate pe care le-am avut de-a lungul timpului", a comentat un responsabil de la Casa Alba."Subinvestim in infrastructurile noastre si avem proceduri care iau atata timp, incat chiar si atunci cand avem fondurile necesare, poate dura un deceniu pentru a construi o infrastructura esentiala", a adaugat el.Administratia Trump subliniaza ca intreaga infrastructura are nevoie de o autorizatie din partea guvernului federal, desi acesta din urma joaca un rol minor in finantarea sa. Aproximativ 14% din costul infrastructurii se afla in sarcina guvernului federal, restul de 86% fiind repartizat intre state si guvernele locale, pe de o parte, si sectorul privat, pe de alta parte, au detaliat responsabilii de la Casa Alba.Congresul SUA va trebui sa ia in discutie propunerea presedintelui. In aceasta perspectiva, Donald Trump se va intalni miercuri cu parlamentarii celor doua partide.Seful statului va fi intrebat pe larg despre ce poate finanta efectiv administratia si in ce mod. Chestiunea noilor infrastructuri raspunzand problemelor schimbarilor climatice va fi, de asemenea, discutata.Pana atunci, expertii isi pun intrebari cu privire la sursele de finantare a celor 200 de miliarde de dolari din bugetul federal, in contextul in care deficitul public risca deja sa se adanceasca din cauza reformei impozitelor adoptate la sfarsitul lui 2017.Administratia Trump pariaza pe principiul realitatii pentru a convinge statele, guvernele locale, firmele private si chiar pe utilizatori pentru a deschide portofelul: imbatranirea infrastructurii costa scump economia Statelor Unite.Ambuteiajele, care afecteaza in principal sectorul transportului rutier, costa anual peste 120 de miliarde de dolari, potrivit cercetatorului Henry Petroski de la Universitatea Duke (Carolina de Nord).