Donald Trump anunta noi sanctiuni asupra sectorului metalelor din Iran

Aceste sanctiuni intervin exact la un an dupa retragerea Statelor Unite din acordul international incheiat in 2015 privind sectorul nuclear iranian si intr-un moment in care Teheranul a anuntat la randul sau suspendarea a doua angajamente luate in cadrul acestui document."Politica Statelor Unite consta intotdeauna in a impiedica Iranul sa dezvolte o arma nucleara si rachete balistice intercontinentale si a contracara intreaga influenta nefasta a Iranului in Orientul Mijlociu", a scris presedintele american in decretul sau."Datorita actiunilor noastre, regimul iranian intampina dificultati in finantarea campaniei sale de violenta si teroare, iar economia sa se scufunda intr-o depresiune fara precedent", a adaugat Donald Trump intr-un comunicat.In opinia sa, noile masuri punitive tintesc "principalele surse de venituri din exporturile regimului dupa petrol", aflat deja in vizorul Trezoreriei americane. In total, 10% din exporturile acestuia, a precizat el. "A autoriza otelul si alte metale iraniene in porturile voastre nu va mai fi tolerat", a adaugat liderul de la Casa Alba in atentia altor tari.Cu toate acestea, Donald Trump si-a exprimat speranta de a se "intalni intr-o zi cu liderii Iranului pentru a negocia un acord si (...) a oferi Iranului viitorul pe care il merita".