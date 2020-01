Donald Trump: Majorarea dobanzilor de catre Rezerva Federala a SUA a fost o greseala

"Acum, cu toate acestea, daca nu ar fi existat o majorare semnificativa a dobanzii, cred ca am fi fost aproape de 4%. Si as putea vedea inca 5.000 - 10.000 de puncte in plus in indicele Dow Jones Industrial Average al Bursei de la New York. Dar efectul a fost ucigator cand ei au majorat ratele dobanzilor. A fost chiar o mare greseala", a declarat seful statului american.In trimestrul trei din 2019, economia SUA a inregistrat in ritm anual o crestere de 2,1%.De asemenea, Trump a declarat pentru CNBC ca problemele cu care se confrunta Boeing si greva de la General Motors au afectat economia.In octombrie, Rezerva Federala a SUA a redus dobanda de politica monetara pana la un interval cuprins intre 1,50% si 1,75%, dupa ce cresterea economiei americane a incetinit. Presedintele Fed, Jerome Powell, a sugerat ca nu se asteapta la o noua reducere a dobanzii in cazul in care conditiile economice nu se vor inrautati neasteptat.In 2019, Fed a redus de trei ori costurile de imprumut, pentru a preveni riscurile de incetinire a economiei, ca urmare a tensiunilor comerciale dintre SUA si China, dar si a scaderii activitatii economiei mondiale.