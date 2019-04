Donald Trump: SUA vor impune taxe vamale de 11 miliarde de dolari produselor din UE

Informatia vine dupa ce, luni seara, biroul lui Robert Lighthizer, reprezentantul Special pentru Comert (USTR) al presedintelui american, a publicat o lista de produse europene care ar putea face obiectul unor tarife vamale suplimentare pentru ceea ce Washingtonul considera a fi subventii legale acordate de Uniunea Europeana pentru constructorul de avioane Airbus. Pe lista de produse se afla atat aeronave comerciale sau subansamble ale acestora, cat si produse lactate si vinuri."Organizatia Mondiala a Comertului a constatat ca subventiile UE acordate Airbus au afectat negativ Statele Unite, care acum vor impune tarife vamale de 11 miliarde de dolari produselor din Uniunea Europeana. In domeniul comertului, UE a profitat multi ani de SUA. Se va opri curand!", a scris Trump, pe Twitter.Marti, Airbus a anuntat ca nu vede nicio baza legala pentru o eventuala decizie a SUA de a impune sanctiuni comerciale pentru o lista de produse din Uniunea Europeana, inclusiv pentru avioanele Airbus."Nu vedem nicio baza legala pentru acest lucru. Airbus a luat masurile necesare pentru a se conforma cerintelor care vizeaza subventiile Airbus", a declarat purtatorul de cuvant de la Airbus, Rainer Ohler.Acesta a apreciat drept exagerata suma de 11 miliarde de dolari care, potrivit autoritatilor americane, reprezinta valoarea pagubelor provocate de subventiile acordate Airbus de UE."Suma este exagerata si in orice caz va fi stabilita de Organizatia Mondiala a Comertului, nu de SUA", a spus Ohler.In paralel, o sursa din interiorul Comisiei Europene a declarat, pentru Reuters, ca Uniunea Europeana pregateste posibile masuri retaliatorii fata de subventiile acordate constructorului american Boeing.Uniunea Europeana si SUA sunt implicate intr-o disputa comerciala care dureaza de peste un deceniu cu privire la subventionarea producatorilor de avioane Airbus si Boeing. Organizatia Mondiala a Comertului a decis ca ambele parti au acordat subventii in valoare de miliarde de dolari pentru a dobandi un avantaj pe piata si le-a cerut sa inceteze sa mai acorde subventii, in caz contrar urmand sa le sanctioneze.Seful statului american - Donald Trump - si presedintele Comisiei Europene - Jean-Claude Juncker - au anuntat in iulie un acord privind relatiile comerciale dintre SUA si UE. Acordul prevede o crestere a achizitiilor europene de soia si de gaze naturale lichefiate (LNG) din SUA, in schimbul suspendarii noilor tarifele vamale impuse de Washington.