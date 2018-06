Economia SUA a incetinit peste estimari in primul trimestru din 2018

Potrivit datelor ajustate in functie de variatiile sezoniere, PIB-ul SUA a crescut in ritm anual cu 2% in primul trimestru din 2018, fata de un avans de 2,2% previzionat anterior si o expansiune de 2,9% in perioada octombrie - decembrie 2017, transmit DPA si Reuters.In primele trei luni din acest an, cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru doua treimi din activitatea economica a SUA, au inregistrat un avans de 0,9%, fata de un avans de 1% previzionat anterior. Este mai lent ritm de crestere din trimestrul doi din 2013. In ultimele trei luni din 2017 cheltuielile de consum au urcat cu 4%.In schimb, cheltuielile pentru echipamente au urcat cu 5,8% in primul trimestru din 2018, fata de un avans de 5,5% previzionat anterior.Luna aceasta, Rezerva Federala a SUA (Fed) a facut un nou pas spre normalizarea politicii monetare, majorand la un interval cuprins intre 1,75% si 2,00% dobanda de politica monetara, cel mai ridicat nivel din 2008.Presedintele Fed, Jerome Powell, a apreciat ca majorarea numarului de locuri de munca sprijina cresterea veniturilor si increderea in economie, in timp ce expansiunea externa si reducerile de taxe vor stimula suplimentar avansul PIB-ului SUA. Seful Fed a avertizat ca sunt in crestere temerile legate de comert, iar aceste incertitudini determina firmele sa-si amane investitiile si angajarile.Majorarea ratei dobanzii vine intr-un moment in care rata somajului in SUA este la 3,8% - cel mai redus nivel din ultimele aproape doua decenii - iar inflatia este in crestere.