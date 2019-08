Economisti: SUA vor intra in recesiune cel tarziu in 2021

Din cei 226 de economisti intervievati de National Association for Business Economics (NABE), o asociatie americana specializata in economie, 38% prognozeaza o intrare in recesiune a primei economii mondiale in 2020, 34% in anul 2021 si 14% mai tarziu. In schimb, doar 2% dintre economisti prognozeaza o recesiune in acest an, fata de 10% la precedentul sondaj realizat in luna februarie."Participantii la sondaj se asteapta ca expansiunea economiei sa fie prelungita de o modificare a politicii monetare a Fed", care la finele lunii iunie a redus dobanda de referinta pentru prima data in ultimii 11 ani, a apreciat presedintele NABE, Constance Hunter, care in paralel este si economist sef la firma de consultanta KPMG.Potrivit sondajului, 46% dintre economistii intervievati se asteapta la cel putin o noua reducere a dobanzii de politica monetara din partea Fed pana la finalul anului, in timp ce 32% cred ca dobanda de baza a Fed va incheia anul 2019 la nivelul actual.De asemenea, economistii sunt sceptici cu privire la modul in care se va termina razboiul comercial dintre SUA si China, doar 5% dintre cei intervievati apreciind ca rezultatul va fi un acord comercial complet, in timp ce 64% au declarat ca un acord superficial este posibil si un sfert dintre economisti prognozeaza ca nu se va decide nimic intre SUA si China.Cei 226 de economisti au fost intervievati in perioada 14 iulie-1 august, inainte ca presedintele Donald Trump sa anunte o noua runda de tarife vamale suplimentare de 10% pentru restul produse chineze. Noile masuri ar urma sa intre in vigoare in doua etape, la 1 septembrie si 15 decembrie.