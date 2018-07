FMI: SUA sunt vulnerabile in cazul escaladarii razboiului comercial

Intr-un update la raportul sau bi-anual "World Economic Outlook", FMI a apreciat ca Statele Unite sunt in special vulnerabile la o incetinire a exporturilor, in urma masurilor represive adoptate de partenerii sai comerciali, ca raspuns la impunerea tarifelor vamale, transmite Reuters.Impunerea tarifelor vamale la nivelurile anuntate de SUA, China si alte state nu va avea numai un efect direct asupra cererii, ci va intensifica incertitudinile si va afecta investitiile, se arata in raportul organizatiei financiare internationale."Daca actualele amenintari comerciale sunt puse in practica si, ca rezultat, increderea oamenilor de afaceri se deterioreaza, pana in 2020 ritmul de crestere al economiei mondiale va scadea cu aproximativ 0,5% fata de actualele proiectii", avertizeaza Maury Obstfeld, economist sef al FMI.Acesta a adaugat: "Statele Unite, asupra carora se indreapta masurilor represive ale partenerilor sai comerciali, ca raspuns la impunerea tarifelor vamale, sunt in mod special vulnerabile".FMI a mentinut estimarea de cresterea economiei mondiale la 3,9% in 2018 si in 2019, datorita proiectatei intariri a expansiunii in tarile emergente si in curs de dezvoltare si a avansului viguros in economiile dezvoltate.In Europa emergenta (unde este inclusa si Romania), economia va creste cu 4,3% in 2018 (similar cu prognoza din aprilie) si va incetini la 3,6% in 2019 (comparativ cu un avans de 3,7% previzionat anterior).FMI nu a modificat previziunile pentru SUA (avans al PIB-ului de 2,9% in 2018 si de 2,7% in 2019) si China (expansiune de 6,6% anul acesta si de 6,4% in 2019) dar a revizuit in scadere prognoza pentru zona euro, care ar urma sa inregistreze o crestere de 2,2% in 2018 (de la 2,4% estimata anterior) . Si previziunile pentru Marea Britanie (avans al PIB-ului de 1,4% in 2018, fata de 1,6% estimat anterior) si Japonia (expansiune de 1% anul acesta comparativ cu 1,2% estimata anterior) au fost inrautatite.In aprilie, Fondul Monetar International a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an. Conform documentului referitor la perspectivele economiei globale, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%.Pe de alta parte insa, in 2019, FMI se asteapta la o incetinire semnificativa, la 3,5%, a cresterii PIB-ului Romaniei.