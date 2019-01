Foie gras-ul a fost interzis in California

Cea mai inalta instanta juridica americana a respins un recurs introdus de mai multi producatori de foie gras fata de o lege anterioara care viza interzicerea vanzarii de foie gras in statul California, cel mai populat stat american.Aceasta lege, adoptata inca din anul 2004 de statul California in numele luptei impotriva cruzimii fata de animale, prevede o amenda de 1.000 de dolari in cazul unei infractiuni.Chiar daca a fost adoptata in anul 2004, legea nu a intrat in vigoare decat in 2012, pentru ca in 2015 sa fie suspendata de justitie, iar in 2017 sa fie in sfarsit validata in apel."Aceasta victorie in numele animalelor vine in urma eforturilor militantilor pentru drepturile animalelor care se opun industriei arhaice a foie gras-ului", a subliniat asociatia Peta, intr-un comunicat de presa in care denunta procesul de productie.Foie gras-ul este un produs obtinut prin ingrasarea fortata a gastelor si ratelor, practica considerata cruda de catre organizatiile pentru drepturile animalelor.In schimb, producatorii francezi de foie gras, reuniti in cadrul Asociatiei profesionale Cifog au denuntat marti decizia Curtii Supreme a SUA pledand pentru "respectul libertati de alegere a consumatorului"."Este inacceptabil ca o astfel de decizie, adoptata sub presiunile catorva activistii care au orchestrat o campanie de dezinformare, sa puna in pericol imaginea unui produs emblematic pentru gastronomia franceza", a declarat presedintele Cifog, Michel Fruchet.Franta este responsabila pentru aproximativ 70% din productia mondiala de foie gras si exporta, in medie, anual aproape 5.000 de tone de foie gras in intreaga lume (in special in Japonia, Spania, Olanda, Asia si Orientul Mijlociu) pentru o cifra de afaceri de peste 100 de milioane de euro.