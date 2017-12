Goldman Sachs va pierde miliarde de dolari din cauza reformei lui Trump

Intr-un comunicat remis Autoritatii de supraveghere a pietelor financiare din SUA, Securities and Exchange Commission (SEC), Goldman Sachs a precizat ca doua treimi din scaderea de cinci miliarde de dolari se datoreaza taxei pentru repatrierea banilor si activelor detinute peste hotare.Anterior si o serie de mari banci europene precum Barclays, Credit Suisse si UBS, precum si grupul petrolier anglo-olandez Shell, au estimat si ele ca, pe termene scurt, noul cod fiscal le va afecta veniturile cu unu pana la trei miliarde de dolari.Pe termen lung insa, reducerea taxelor pe companii ar urma sa fie pozitiva pentru mediul de afaceri.Congresul SUA a aprobat saptamana trecuta cea mai mare reforma fiscala din ultimii 30 de ani, care include reduceri de taxe pentru corporatii si contribuabilii instariti.Noua lege scade in mod semnificativ taxele pentru companiile americane, de la 35 la 21%, le permite sa repatrieze bani si active pastrate peste hotare si modifica de asemenea numeroase deduceri.Goldman Sachs, care urmeaza sa dea publicitatii la mijlocul lunii viitoare rezultatele pentru trimestrul patru, a raportat un profit net de 2,35 miliarde de dolari in trimestrul patru 2016. Analistii intervievati de Reuters se asteapta ca Goldman Sachs sa raporteze un profit de 2,08 miliarde de dolari pentru trimestrul patru 2017.