Un ONG din New York cere ridicarea vizelor pentru romanii care vor sa mearga in SUA

Oamenii de afaceri romani vor sa stranga, pentru a convinge Congresul American sa ridice vizele pentru Romania, scrie AGERPRES."Petitia a fost lansata cu prilejul inaugurarii filialei RABC Romania, organizatie care va fi condusa de Marius Pandel, Managing Partner al Christian Tour. Campania de strangere de semnaturi se inscrie in demersurile derulate de organizatia neguvernamentala in vederea acceptarii Romaniei in Programul Visa Waiver (VWP), inclusiv prin actiuni de lobby pe langa congresmani americani", potrivit comunicatului transmis de o companie de turism implicata in acest grup.Reprezentantii Romanian-American Business Council ii invita pe romani sa intre pe site-ul RABCUS si sa semneze aceasta petitie "Speram ca pana pe 20 mai, cand vom organiza Festivalul Romanesc de pe celebrul Bulevard Broadway din New York, sa adunam peste un milion de semnaturi, care credem ca nu vor fi ignorate de Congresul American", a declarat Stefan Minovici, presedintele fondator RABC New York.Potrivit lui Marius Pandel, in acest moment, Romania are o rata de refuz a vizelor pentru SUA de peste zece procente, iar conditia principala pentru ca o tara sa scape de vize este ca in ultimul an cel mult 3% din solicitarile de viza sa fi fost refuzate."Parteneriatul romano-american ar trebui sa insemne nu doar o colaborare pe plan militar ca urmare a faptului ca Romania face parte din Alianta Nord-Atlantica, ci si acceptarea tarii noastre in Programul Visa Waiver. De aceea, vom face toate demersurile necesare pentru ca factorii decidenti din SUA sa adopte un amendament prin care romanii sa poata calatori in aceasta tara in scopuri turistice sau de afaceri pe o perioada defara a fi nevoiti sa obtina o viza, exact asa cum a decis si Canada anul trecut", a adaugat Pandel.Romanian American Busines Council (RABC) este o organizatie neguvernamentala cu sediul central la New York, formata din peste o suta de oameni de afaceri din diverse domenii, precum finante, sanatate, mediu, infrastructura, marketing si aparare.