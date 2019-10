OMC permite Washingtonului sa impuna taxe vamale pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde dolari

Hotararea OMC este un nou capitol intr-o disputa comerciala care dureaza de peste un deceniu cu privire la subventionarea producatorilor de avioane Airbus si Boeing de catre autoritatile de la Bruxelles si Washington.In decizia publicata miercuri, cei trei arbitri de la OMC au apreciat ca imprumuturile preferentiale acordate Airbus pentru dezvoltarea modelelor A350 si A380 au provocat un prejudiciu pentru SUA, evaluat la 7,5 miliarde dolari. In consecinta, Washingtonul poate riposta prin introducerea unor tarife vamale suplimentare pentru produse europene cu aceeasi valoare.Conform unei liste publicate anterior de autoritatile americane, tarifele ce vor fi impuse de Washington vor viza avioanele Airbus si componentele pentru aeronave, precum si o serie de bunuri cum ar fi vinul, branza si produse de lux din intreaga UE.Insa, inainte ca tarifele sa fie impuse, organismul de solutionare a litigiilor din cadrul OMC trebuie sa adopte in mod oficial raportul arbitrilor intr-un proces care ar urma sa dureze intre 10 zile si 4 saptamani. Urmatoarea reuniune a acestui organism este programata pentru data de 28 octombrie dar Washingtonul ar putea cere o reuniune speciala la 10 zile dupa publicarea raportului arbitrilor, ceea ce inseamna ca aprobarea finala ar putea fi data, cel mai devreme, pe 12 octombrie.In replica, Executivul comunitar a avertizat miercuri ca va riposta daca SUA vor impune noi tarife vamale pentru produsele din UE. "Daca SUA decid sa aplice masurile autorizate de OMC, va impinge UE intr-o situatie in care nu va avea alta optiune decat sa faca acelasi lucru", a informat Comisia Europeana intr-un comunicat de presa.