Persoanele care au muncit ''au pair'' in SUA vor fi despagubite pentru salariile mici primite

Conform sistemului "au pair",Multi dintre cei care lucreaza in sistem "au pair" sunt platiti cu 4,35 dolari pe ora, mai putin decat salariul minim federal, care este de 7,25 dolari pe ora, potrivit unui comunicat al cabinetului de avocatura Boies Schiller Flexner, care i-a reprezentat in justitie pe cei care au muncit "au pair".Miercuri, 15 dintre agentiile de recrutare autorizate de Departamentul de Stat al SUA sa aduca tineri din strainatate care sa munceasca in sistem "au pair" in SUA au ajuns la o intelegere in valoare de 65,5 milioane de dolari in cadrul unei actiuni colective in justitie demarate la un tribunal din Denver. Prin aceasta actiune in justitie, agentiile erau acuzate ca s-au inteles pentru a stabili in mod ilegal salariile celor care au muncit "au pair" sub salariul minim pe economie. Cazul urma sa ajunga in fata tribunalului in data de 25 februarie."Suntem incantati ca anii nostri de munca vor da dreptate atat de multor tineri muncitori si vor schimba in mod fundamental modul in care functioneaza sistemul 'au pair'", a declarat Peter Skinner, partener la cabinetul de avocatura Boies Schiller Flexner.Cei aproximativ 100.000 de tineri la care s-a referit acest litigiu au ajuns in SUA in perioada cuprinsa intre luna ianuarie 2009 si octombrie 2018. Ei vor fi eligibili pentru a primi de la un fond despagubiri in valoare de 40 de milioane de dolari, suma rezultata in urma scaderii cheltuielilor legale si a costurilor administrative din valoarea totala a intelegerii, de 65,5 milioane de dolari.