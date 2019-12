Rata somajului in SUA a atins cel mai scazut nivel din ultimii 50 de ani

Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie a lumii a creat luna trecuta 266.000 de noi locuri de munca, cel mai ridicat nivel din ianuarie si peste estimarile analistilor, care mizau pe 180.000 de noi locuri de munca.Datele pentru octombrie au fost revizuite in sus, pana la 156.000 de noi locuri de munca fata de 128.000 cat s-a anuntat initial.De asemenea, Departamentul american al Muncii a informat ca rata somajului a coborat la 3,5% in noiembrie, de la 3,6% luna precedenta, ajungand la cel mai scazut nivel din ultimii 50 de ani.Salariul mediu orar a crescut cu doar 3,1% in noiembrie, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, dupa un avans anual de 3,2% luna precedenta.Raportul Departamentului american al Muncii valideaza decizia Rezervei Federale (Fed) de luna trecuta, de a reduce pentru a treia oara in acest an rata dobanzii, pentru a preveni riscurile de incetinire a economiei, ca urmare a tensiunilor comerciale dintre SUA si China, dar si a scaderii activitatii economiei mondiale. Presedintele Fed, Jerome Powell, a sugerat ca nu se asteapta la o noua reducere a dobanzii in cazul in care conditiile economice nu se vor inrautati neasteptat.In industrie si in sistemul de sanatate au fost create 54.000 si, respectiv, 60.200 de locuri de munca in noiembrie, iar serviciile publice au creat 12.000 de noi locuri de munca.Economia americana trebuie sa creeze aproximativ 100.000 de noi locuri de munca in fiecare luna pentru a tine pasul cu cresterea populatiei apta de munca.