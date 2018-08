Romanii care doresc sa investeasca in SUA pot opta pentru viza de tip E2

"Daca scriem in Google viza de investitor vom gasi poate multe informatii despre o viza care necesita sa investim un milion de dolari, sa cream 10 locuri de munca. E viza EB5. Multa lume nu cunoaste ca mai e o viza de investitor, E2, care nu necesita o suma specifica de a investi", a afirmat Ruslan Bocancea.Acesta a declarat, pentru AGERPRES, ca anul trecut romanii au obtinut 95 de vize de tip E2, in crestere fata de 2016, cand au fost 51 de vize de tip E2 aprobate. In Bulgaria au fost aprobate anul trecut 83 de vize de tip E2, iar in 2016 au fost 235 de vize E2 aprobate.Ruslan Bocancea a precizat ca viza este atat pentru investitor cat si pentru membrii familiei. Timpul de obtinere a unei vize este de aproximativ 2 luni.Atasatul comercial al Ambasadei SUA, Joshua Burke, a subliniat interesul in crestere al companiilor romanesti de a participa la Summit-ul Select USA dedicat atragerii de investitii in SUA."In 2016, dimensiunea delegatiei Romaniei a fost de patru companii. Anul trecut, am avut 25 de membri ai delegatiei, iar anul acesta peste 40 de membri ai delegatiei. Este cea mai rapida crestere a dimensiunii unei delegatii", a spus Joshua Burke.Potrivit acestuia, Romania s-a situat pe locul cinci din punct de vedere al dimensiunii delegatiei.