Seniorii ii inlocuiesc pe adolescenti ca muncitori in restaurantele de tip fast-food din SUA

Potrivit AARP, o organizatie non-profit pentru americanii in varsta de peste 50 de ani, lanturile de restaurante au inceput sa faca recrutari la centrele pentru seniori si biserici, apreciind faptul ca persoanele in varsta au unele calitati, precum atitudinea amabila si punctualitatea, care lipsesc uneori adolescentilor.Aceasta situatie se datoreaza combinatiei dintre doua tendinte puternice: o lipsa de forta de munca pe fondul celei mai reduse rate a somajului din ultimele decenii precum si interesul seniorilor americani de a continua sa lucreze, chiar si part-time, pentru a-si completa pensiile uneori mici.Potrivit U.S. Bureau of Labor Statistics, intre 2014 si 2024, numarul americanilor cu varsta intre 65 si 74 de ani care lucreaza ar urma sa creasca cu 4,5% in timp ce in cazul celor cu varsta intre 16 si 24 de ani ar urma sa scada cu 1,4%.Un exemplu este Stevenson Williams, 63 de ani, care este manager la un restaurant Church's Chicken din Carolina de Sud unde este responsabil pentru 13 angajati dupa patru ani de cand a inceput sa lucreze in sectorul de restaurante.Williams este un fost muncitor in constructii care a iesit la pensie si acum lucreaza pana la 70 de ore pe saptamana. "Pentru o vreme este amuzant sa nu fii nevoit sa te trezesti in fiecare zi pentru a merge la lucru.Insa daca ai lucrat toata viata, sa nu faci nimic este plictisitor. Cate drumuri la Walmart poti sa faci?", spune Williams.Angajarea de seniori este o idee buna si pentru lanturile de tip fast-food care obtin astfel angajati cu experienta in campul muncii dar care sunt platiti la fel ca cineva cu cateva decenii mai tanar. Potrivit Bureau of Labor Statistics, anul trecut, salariul mediu in industria de fast-food a fost de 9,81 dolari pe ora.James Gray de la Calibrate Coaching spune ca seniorii sunt o idee avantajoasa din punct de vedere financiar pentru ca nu incearca tot timpul sa avanseze si sa castige mai mult. "Nu cauta neaparat un post de vicepresedinte sau sa castige cat mai multi bani", spune James Gray.De asemenea, seniorii au aptitudini sociale mult mai dezvoltate decat adolescentii care au crescut in mediu online si nu sunt interesati de interactiunile din lumea reala. Stevenson Williams spune ca deseori trebuie sa ii invete pe colegii sai mai tineri despre modul cum trebuie sa se comporte la locul de munca.In aceste conditii, AARP a devenit un adevarat hub de recrutare pentru lanturile de restaurante. In luna iunie, American Blue Ribbon Holdings LLC, care detine mai multe lanturi de restaurante, a platit 3.500 de dolari pentru a-si putea publica anunturile de cautare de angajati pe pagina de Internet a organizatiei non-profit.La randul sau, lantul de resturante Honey Baked Ham Co. a inceput sa caute prin biserici si camine de batrani pentru a putea ocupa un numar de aproximativ 12.000 de locuri de munca temporare in perioada sarbatorilor de iarna. Compania sustine ca seniorii sunt o componenta importanta a personalului sau in special pe fondul crizei de forta de munca.