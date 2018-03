Sfarsitul unei ere: Americanii se uita tot mai putin la TV, iar asta se vede in cheltuielile cu publicitatea

Conform acestui studiu, in 2017 cheltuielile cu publicitatea pe televizor in SUA au scazut cu 1,5% pana la 70,2 miliarde de dolari, de la 71,2 miliarde dolari in 2016, transmite AFP.In plus, tendinta de recul va continua atat in 2018, minus 0,5%, cat si in urmatorii ani astfel ca in 2022 cheltuielile cu publicitatea pe televizor vor reprezenta mai putin de 25% din totalul cheltuielilor cu publicitate in SUA, comparativ cu 33,9% anul trecut si 39,1% in 2012.Televiziunea traditionala se confrunta cu o lipsa de atractivitate in randul publicului tanar, in special in SUA, unde generatia 'millenials' accepta din ce in ce mai putin principiul televiziunii prin cablu cu un pachet de canale cu plata.Potrivit eMarketer, numarul telespectatorilor de televiziune traditionala va scadea in continuu, cel putin pana in 2019, intr-un ritm care se va accelera.Intre 2015 si 2019, televiziunea americana ar urma sa piarda 2,6 milioane telespectatori, conform prognozelor publicate miercuri.