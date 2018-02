Somajul din SUA a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973. Care e secretul americanilor?

Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor pentru ajutor de somaj a scazut saptamana trecuta cu 9.000, pana la 221.000, cel mai redus nivel inregistrat din ianuarie 1973.Scaderea depaseste estimarile analistilor, care se asteptau ca numarul cererilor pentru ajutor de somaj sa urce pana la 232.000, transmite Reuters.Media ultimelor patru saptamani in ceea ce priveste numarul de solicitari, considerata un indicator mai elocvent al tendintei pietei muncii, a scazut cu 10.000, pana la 224.500 cereri. Este cel mai redus nivel din martie 1973.De asemenea, numarul persoanelor care continua sa primeasca ajutoare de somaj a scazut cu 33.000, pana la 1,92 milioane, in saptamana incheiata la 27 ianuarie, aceste date fiind raportate cu o intarziere de o saptamana.in ianuarie, un semn al soliditatii redresarii economiei, in timp cePotrivit datelor publicate saptamana trecuta de Departamentul american al Muncii, rata somajului s-a mentinut la 4,1% in ianuarie, in conditiile in care prima economie a lumii a creat luna trecuta 200.000 de noi locuri de munca. Este cel mai scazut nivel al ratei somajului din august 2001. Economistii au estimat ca rata somajului se va mentine la 4,1% in ianuarie, dar ca vor fi create 180.000 de noi locuri de munca.De asemenea, salariul mediu orar, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala a SUA, a inregistrat luna trecuta un avans anual de 2,9%, cel mai rapid ritm de crestere din iunie 2009, in timp ce analistii se asteptau la o expansiune de 2,6%. In decembrie, cresterea a fost de 2,7%.Pe parcursul anului trecut, au fost create 2,17 milioane de noi locuri de munca, fata de 2,34 milioane in 2016.