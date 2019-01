SUA ar putea pierde ratingul AAA din cauza blocajului guvernamental creat de Trump

Blocajul guvernamental, care se prelungeste de aproape trei saptamani, a inceput in momentul in care presedintele Donald Trump a refuzat sa aprobe un buget care nu include cel putin cinci miliarde de dolari pentru construirea unui zid la frontiera de sud, cu Mexicul."Daca acest blocaj guvernamental continua catre 1 martie si plafonul datoriei devine o problema in urmatoarele luni, am putea fi nevoiti sa incepem sa ne gandim la cadrul politic, la incapacitatea de a adopta bugetul ... si daca toate acestea sunt conforme cu un rating 'AAA'", a afirmat analistul Fitch James McCormack."Din punctul de vedere al evaluarii financiare, este problematic plafonul datoriei", a adaugat James McCormack.Si Banca Mondiala (BM) a avertizat miercuri ca expansiunea celei mai mari economii mondiale, SUA, ar urma sa incetineasca la 2,5% anul acesta, de la 2,9% in 2018.