SUA avertizeaza ca petrolierele iraniene reprezinta un risc pentru porturile care le primesc

Sanctiunile nu afecteaza doar industria petroliera si bancile, ci si transportul maritim si asiguratorii straini, transmit Reuters si AFP."Dupa ce companiile de transport maritim si navele iraniene pierd accesul la asigurari pe piata internationala, se vor orienta catre asigurarile nationale", a apreciat reprezentantul special pentru Iran al Departamentului de Stat al SUA, Brian Hook."In cazul unui accident in care ar fi implicat un petrolier iranian, este pur si simplu exclus ca aceste firme de asigurari iraniene sa poata acoperi pierderile", deoarece navele care transporta titei sunt in general asigurate pentru sume de peste un miliard de dolari, a explicat el presei."Din canalul Suez pana in stramtoarea Malacca (...) petrolierele iraniene sunt de acum incolo raspunderi civile plutitoare", a spus Hook. "Petrolierele iraniene auto-asigurate sunt un risc pentru porturile care le permit sa acosteze, pentru canalele care le permit tranzitul si pentru navele care le ies in cale. Asta expune intreaga retea de transport maritim unor raspunderi civile imense".In domeniul petrolier, obiectivul sanctiunilor SUA este, potrivit emisarului american, sistarea completa a exporturilor iraniene, insa in asa fel incat sa nu duca la cresterea pretului titeiului. Temporar, opt tari - China, Coreea de Sud, Grecia, India, Italia, Japonia, Taiwanul si Turcia - sunt exceptate de la interdictia de a importa petrol din Iran. Hook nu a dat detalii despre acordurile bilaterale ale Statelor Unite cu fiecare din aceste tari.