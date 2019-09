SUA: Deficitul bugetar a depasit 1.000 de miliarde de dolari

Departamentul Trezoreriei din SUA a raportat ca deficitul bugetar in august a totalizat 200 miliarde de dolari, comparativ cu 214 miliarde de dolari in august 2018. Analistii se asteptau ca deficitul sa ajunga luna trecuta la 195 miliarde de dolari.Cheltuielile federale au scazut cu 1% in august, la 428 miliarde de dolari, in timp ce veniturile au urcat cu 4%, la 228 miliarde de dolari.Expertii se asteapta la un excedent in septembrie, ceea ce ar putea duce la scaderea usoara a deficitului pe 2019 sub nivelul de 1.000 de miliarde de dolari.Autoritatile estimeaza ca in acest an deficitul bugetar se va situa la 960 miliarde de dolari, fata de 779 miliarde de dolari in urma cu un an. De asemenea, deficitul bugetar ar urma sa depaseasca 1.000 de miliarde de dolari in 2020 si sa nu scada sub acest nivel in urmatorul deceniu.