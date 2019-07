SUA: Fed ar putea reduce rata dobanzii, pentru prima data in ultimul deceniu

Va fi prima reducere a costului creditului din decembrie 2008, in perioada de varf a crizei financiare globale.Incepand din luna decembrie 2018, Fed a mentinut dobanda overnight intr-un interval cuprins intre 2,25% si 2,50%. Intre timp insa, presedintele SUA, Donald Trump, si-a inmultit criticile la adresa Fed si a presedintelui institutiei, Jerome Powell, pentru ca nu reduc costul creditului.Incertitudinile legate de comertul international si incetinirea economiei mondiale continua sa afecteze perspectivele economice in SUA, iar Rezerva Federala este pregatita "sa actioneze in mod adecvat" pentru a sustine cresterea economica, a dat asigurari luna aceasta Jerome Powell, deschizand astfel calea pentru o posibila reducere a dobanzii de referinta.Declaratia sa a dus la cresteri semnificative pe Bursa de pe Wall Street, in timp ce Donald Trump a continuat sa sustina ca Powell a gestionat gresit situatia economica.Marti, seful statului a declarat ca indicele bursier Dow Jones Industrial Average ar fi cu 10.000 mai ridicat si ritmul de crestere al economiei SUA ar fi dublu fata de momentul actual, daca Fed nu ar fi majorat anul trecut ratele dobanzilor."As vrea sa vad o reducere semnificativa", a afirmat Trump.Powell si alti oficiali ai Rezervei Federale continua sa atraga atentia asupra incertitudinilor cu care se confrunta economia, un indiciu, sustin analistii, ca sunt pregatiti sa reduca rata dobanzii de referinta cu cel putin un sfert de punct procentual.In acest moment, o reducere a costului creditului ar putea fi de folos in eventualitatea unei potentiale scaderi a activitatii economice deoarece ar incuraja imprumuturile si cheltuielile, stimuland PIB-ul, considera unii analisti.Altii avertizeaza ca o reducere a ratei dobanzii ar putea lasa Fed fara munitie in cazul in care economia se indreapta spre recesiune si ar putea alimenta o bula periculoasa in domeniul burselor sau al altor active riscante.Unii analisti previzioneaza ca anul acesta Fed va reduce de doua sau chiar de trei ori rata dobanzii, pentru a contracara amenintarile globale care se extind spre Statele Unite, nu doar escaladarea tensiunilor comerciale, ci si incertitudinile provocate de Brexit, de cresterea mai slaba a Chinei si de riscul recesiunii in Europa.Cresterea economiei SUA in 2018 a fost sub tinta de 3% stabilita de administratia Trump. Conform datelor revizuite publicate saptamana trecuta de Departamentul american al Comertului, PIB-ul SUA a inregistrat un avans de 2,9% anul trecut.Economistii avertizasera ca tinta de 3% este nerealista, tinand cont de diversi factori, inclusiv productivitatea scazuta, si au apreciat la 2% potentialul de crestere al PIB-ului.