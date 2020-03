Rezerva Federala a SUA reduce rata dobanzii aproape de zero si pompeza 700 de miliarde de dolari in economie

"Efectele coronavirusului vor prejudicia activitatea economica pe termen lung si vor afecta perspectivele economice. Pe fondul acestor evolutii, Comitetul a decis sa reduca dobanda de politica monetara pana la un interval cuprins intre 0% si 0,25%", se arata in comunicatul Fed.Institutia a dat asigurari ca va mentine dobanda scazuta pana cand "va fi increzatoare ca economia a trecut cu bine de recentele evenimente".De asemenea, banca centrala a SUA a lansat un program masiv de relaxare cantitativa, de 700 de miliarde de dolari, pentru ca lichiditatile sa ajunga pe piete si sa sprijine economia. In urmatoarele luni, Fed va achizitiona titluri de trezorerie in valoare de cel putin 500 de miliarde de dolari si obligatiuni ipotecare (mortgage-backed securities) in valoare de cel putin 200 de miliarde de dolari.Fed s-a alaturat altor banci centrale, asigurand lichiditate in dolari institutiilor financiare afectate de turbulentele de pe piete, in contextul efectelor negative ale pandemiei asupra economiei mondiale.Rezerva Federala a SUA a incurajat bancile sa utilizeze miliardele dolari in actiuni si active lichide acumulate de la criza financiara pentru a-si consolida rezervele de capital (capital buffers) in vederea sprijinirii firmelor si a gospodariilor afectate de epidemie.Prin reducerea dobanzii de referinta aproape de zero si injectarea de 700 de miliarde de dolari in sistemul financiar, Fed a amintit de masurile de urgenta luate in perioada de varf a crizei financiare. Incepand din 2008, Fed a redus dobanda aproape de zero si a mentinut-o la acest nivel sapte ani.Presedintele Fed, Jerome Powell, a avertizat ca economia SUA se va contracta probabil in trimestrul doi din 2020 din cauza efectelor masurilor luate pentru a impiedica epidemia si a scaderii cheltuielilor de consum."In cele din urma, virusul isi va urma cursul si economia americana va reveni la un nivel normal de activitate", a declarat Powel, fara a specula cand ar putea avea loc redresarea."Virusul are un efect semnificativ asupra oamenilor din SUA si din intreaga lume. Autoritatile trebuie sa faca tot ce pot pentru a atenua dificultatile provocate de perturbarea economiei si sa sprijine revenirea la normal dupa depasirea crizei", a adaugat seful Fed.Presedintele Donald Trump a apreciat ca deciziile Fed reprezinta "vesti bune, care il fac foarte fericit".