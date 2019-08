SUA: Fed reduce rata dobanzii dar semnaleaza ca nu va fi nevoie de mai mult pentru a sprijini economia

Comitetul de politica monetara al Fed (FOMC) a anuntat ca a redus dobanda overnight cu un sfert de punct procentual, la un interval cuprins intre 2% si 2,25%. A fost prima reducere a costului creditului din decembrie 2008, in perioada de varf a crizei financiare globale.Miercuri, Jerome Powell a explicat decizia de a reduce rata dobanzii citand incetinirea economiei mondiale, escaladarea tensiunilor comerciale si inflatia scazuta persistenta."Vreau sa fiu foarte clar - nu este inceputul unei lungi serii de reduceri ale ratei dobanzii", a declarat seful Fed la conferinta de presa. In acelasi timp, el a adaugat: "Nu am spus ca va fi doar o reducere a costului creditului".Incepand din luna decembrie 2018, Fed a mentinut dobanda overnight intr-un interval cuprins intre 2,25% si 2,50%. Intre timp insa, presedintele SUA, Donald Trump, si-a inmultit criticile la adresa Fed si a presedintelui institutiei, Jerome Powell, pentru ca nu reduc costul creditului.Miercuri, Trump a scris pe Twitter ca seful Fed "ne-a deceptionat" pentru ca nu a transmis ca vor urma masuri agresive de politica monetara."Mesajul sefului Fed nu a fost ceea ce asteptau pietele sa auda", chiar daca cei mai multi traderi previzionau o reducere a dobanzii. "El nu a exclus o noua reducere dar nici nu a spus ca va urma alta la sedinta de politica monetara din septembrie, deci suntem in expectativa", a afirmat Ken Polcari, director la Butcher Joseph Asset Management.Cresterea economiei SUA in 2018 a fost sub tinta de 3% stabilita de administratia Trump. Conform datelor revizuite publicate saptamana trecuta de Departamentul american al Comertului, PIB-ul SUA a inregistrat un avans de 2,9% anul trecut.Economistii avertizasera ca tinta de 3% este nerealista, tinand cont de diversi factori, inclusiv productivitatea scazuta, si au apreciat la 2% potentialul de crestere al PIB-ului.