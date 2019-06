SUA in Parteneriatul Trans-Pacific? "O greseala", este de parere reprezentantul american pentru comert

"Cred ca este un acord foarte prost", a declarat Robert Lighthizer in cursul unei audieri in Senat."Ati putea avea literalmente o masina fabricata 45% in Vietnam si 55% in China, vanduta in Statele Unite fara taxe vamale", a argumentat el. "Ar fi o nebunie (...) Ar fi sfarsitul industriei noastre manufacturiere", a adaugat Robert Lighthizer raspunzandu-i senatoarei democrate Maria Cantwell care este de parere ca TPP reprezinta o amenintare pentru agricultorii americani."Japonia are acorduri cu Canada, Australia si probabil Noua Zeelanda. De asemenea, a incheiat un acord cu Europa, ceea ce ofera o piata suplimentara pentru agricultura (europeana) in Japonia", a subliniat la randul ei Maria Cantwell.In opinia sa, Statele Unite sunt intr-o "situatie inacceptabila".Robert Lighthizer a tinut sa adauge ca SUA au deja acorduri de liber schimb cu sase din cei 11 membri ai TPP.Acordul de parteneriat transpacific (TPP) a fost promovat initial de Washington, sub presedintia lui Barack Obama. Semnat in februarie 2016 dupa ani de negocieri intre cele 12 tari avand acces la Oceanul Pacific, acordul urma sa fie o contrapondere la influenta crescanda a Chinei care nu este parte semnatara.Inainte de intrarea sa in vigoare, Donald Trump a anuntat la 23 ianuarie 2017 ca Statele Unite se retrag.Celelalte 11 tari semnatare, Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaezia, Mexic, Noua Zeelanda, Peru, Singapore si Vietnam, au decis sa continue punerea sa in aplicare fara Statele Unite.