SUA majoreaza dobanda de politica monetara pentru a evita "supraincalzirea" economiei

Decizia, in linie cu estimarile analistilor, este a cincea crestere a costului creditului adoptata de Fed dupa luna decembrie 2016, cand Donald Trump a castigat alegerile prezidentiale, si prima majorare sub conducerea noului presedinte al Fed, Jerome Powell.Analistii se asteapta in continuare la o inasprire lenta a politicii monetare, pe fondul evolutiei foarte bune a pietei muncii din SUA si a economiei.Fed a apreciat ca "perspectiva economica s-a consolidat in ultimele luni, pe fondul evolutiei solide a pietei fortei de munca" si se asteapta la "noi ajustari graduale ale politicii monetare", rata dobanzii putand sa ajunga la 2,5% pana la sfarsitul acestui an.De asemenea, Rezerva Federala a SUA previzioneaza in urmatoarele luni o crestere a inflatiei, care ar urma sa ajunga la 1,9% anul acesta si sa atinga in 2019 tinta Fed de 2%.Comitetul de politica monetara al Fed (FOMC) a prognozat ca anul acesta costul creditului va creste de cel putin de doua ori, anul viitor de trei ori si in 2020 de doua ori, un nou indiciu al increderii in evolutia economiei americane.Fed a revizuit in crestere estimarile privind evolutia PIB-ului SUA, care ar urma sa inregistreze un avans de 2,7% in 2018, fata de o expansiune de 2,5% previzionata in decembrie. Rata somajului ar urma sa scada la 3,8% pana la sfarsitul acestui an, dupa ce luna trecuta s-a situat la 4,1%.Jerome Powell, care in luna februarie i-a succedat in functie lui Janet Yellen, prima femeie din fruntea Fed, a declarat recent in fata Congresului ca vor fi decise noi majorari graduale de dobanda avand in vedere cresterea economica puternica influentata de o politica bugetara mai stimulanta.