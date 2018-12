SUA, Mexic si Canada au semnat un nou acord de liber schimb

"Este un model de acord de liber schimb care va schimba peisajul comercial pentru totdeauna", a spus presedintele american, prezent alaturi de omologul mexican si premierul canadian la aceasta ceremonie desfasurata la Buenos Aires chiar inaintea deschiderii summitului G20, scrie vineri AFP."Odata cu semnarea acestui tratat, presedintele Trump isi tine promisiunea de a renegocia NAFTA (acordul anterior) si a de a proteja fermierii, companiile si muncitorii americani", a aratat Casa Alba, intr-un comunicat.Prim-ministrul canadian, Justin Trudeau, a apreciat ca noul acord Statele Unite, Mexic, Canada urmeaza sa inlature amenintarea "unei instabilitati economice severe" care "ar fi fost mult mai daunatoare".La randul sau, presedintele mexican in exercitiu Enrique Pena Nieto, aflat in ultima zi a mandatului, a apreciat ca acordul semnat consolideaza imaginea "unei Americi de Nord mai integrate si cu ferma convingere ca impreuna suntem mai puternici si mai competitivi".AFP mai observa ca, la ceremonia oficiala de semnare din Argentina, liderii celor trei tari au vorbit toti de la pupitre cu sigla presedintiei americane iar, un alt detaliu, fiecare stat a redenumit tratatul plasandu-se la inceputul acronimului: USMCA - Statele Unite, TMEC - Mexic si CUSMA - Canada.Cele trei state au anuntat pe 30 septembrie ca au ajuns la un acord dupa discutii-maraton ce au inceput cu un an inainte.Noul tratat - Acordul economic Statele Unite, Mexic, Canada (USMCA) - urmeaza sa inlocuiasca Acordul nord-american de liber schimb (NAFTA), semnat in urma cu aproape 25 de ani. Pentru a intra in vigoare, USMCA trebuie sa fie aprobat de legislativele celor trei tari.