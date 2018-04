SUA nu se clatina in fata amenintarilor unui razboi comercial. Fed: Economia ramane in grafic

Studiul se bazeaza pe informatiile colectate de cele 12 districte regionale ale Fed, de la mijlocul lunii februarie pana la sfarsitul lunii martie.Perspectiva in randul oamenilor de afaceri "ramane pozitiva", dar multi sunt ingrijorati de tarifele la importuri impuse de administratia SUA, se arata in raport.Unele districte au raportat un avans al creditarii in domeniul comercial, imobiliar si industrial, in special in St. Louis, Atlanta si Cleveland.Cresterea preturilor pe plan national a fost "moderata", dar pretul otelului a urcat "dramatic" in unele regiuni, dupa anuntarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu.Oamenii de afaceri si-au exprimat frustrarea privind lipsa de personal calificat in diverse sectoare, de la inginerie la IT, constructii, transporturi si ingrijirea sanatatii, se arata in raport.Economia americana a inregistrat in ultimul trimestru al anului trecut o crestere peste estimarile analistilor, apropiindu-se de tinta de 3% propusa de presedintele Donald Trump, gratie celui mai puternic avans al cheltuielilor de consum din ultimii trei ani.Potrivit celei de-a treia estimari publicate luna trecuta de Departamentul Comertului, in perioada octombrie - decembrie 2017 Produsul Intern Brut al SUA a consemnat o crestere de 2,9% in ritm anual, fata de un avans de 2,5% conform asteptarilor anterioare estimarilor preliminare. Datele revizuite sunt peste estimarile analistilor, care mizau pe o crestere de 2,6%.Revizuirea cifrelor privind evolutia PIB in ultimul trimestru al anului trecut nu schimba datele privind ritmul de crestere inregistrat de economia americana pe ansamblul anului 2017, cand prima economie a lumii a inregistrat un salt de 2,3%, mai mare decat avansul de 1,5% din 2016, dar sub cresterea de 2,9% din 2015.