SUA: Sezonul de cumparaturi pentru sarbatorile de iarna, cel mai bun din 2012 pana acum

Datele demonstreaza ca increderea consumatorilor nu a fost afectata de recenta volatilitate de pe piata bursiera americana si de razboiul comercial dintre SUA si China, transmite Reuters.Raportul SpendingPulse, publicat de o divizie a MasterCard, prezinta o analiza a vanzarilor din magazine si online, in perioada 1 noiembrie - 24 decembrie.Si Federatia nationala a retailerilor estimeaza o crestere de 4,3 - 4,8% a vanzarile cu amanuntul in SUA, in ultimele doua luni din acest an."De la raioanele supermarketurilor la vanzarile online, increderea consumatorilor a dus la un sezon de vanzari foarte bun pentru retaileri", a apreciat Steve Sadove, consilier in cadrul Mastercard.Nivelul scazut al ratei somajului si majorarea salariilor au stimulat cheltuielile de consum, care in octombrie inregistrau cel mai semnificativ avans din ultimii aproape 20 de ani.In conditiile in care Ajunul Craciunului a picat intr-o zi de luni anul acesta, clientii au beneficiat de o zi suplimentara pentru cumparaturi.Deloc surprinzator, vanzarile online au urcat cu 19,1%, se arata in raportul Mastercard. In schimb, la magazine vanzarile au scazut cu 1,3%, dupa doi ani in care s-a inregistrat o crestere de sub 2%. Declinul vine pe fondul inchiderii multor unitati.Cel mai semnificativ avans al vanzarilor l-au inregistrat articolele de imbracaminte (7,9%) si cele pentru amenajarea locuintei (9%), in timp ce vanzarile de electronice si electrocasnice au scazut cu 0,7%, dupa o crestere de 7,5% anul trecut.