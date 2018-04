SUA si China escaladeaza conflictul economic: Trump anunta noi taxe in valoare de 100 de miliarde de dolari

Masurile vor fi luate "avand in vedere represaliile incorecte ale Chinei" la tariful de 25% impus saptamana aceasta de Washington la importul unor produse chinezesti in valoare de 50 de miliarde de dolari, informeaza DPA.", a declarat presedintele american.El a precizat ca i-a cerut reprezentantului SUA pentru comert, Robert Lightizer, sa determine daca ar fi corecte tarife suplimentare de 100 de miliarde de dolari si caror produse li s-ar putea aplica.De asemenea, Trump i-a cerut secretarului pentru agricultura, Sonny Perdue, sa implementeze un plan pentru protectia fermierilor si a intereselor agricole ale SUA.China a aplicat saptamana aceasta tarife de retorsiune asupra unor importuri din SUA in valoare de 50 de miliarde de dolari, inclusiv pentru produse cheie cum ar fi soia, graul, avioanele utilitare si produsele chimice pentru agricultura.De asemenea, potrivit AFP, Beijingul a reclamat Statele Unite la Organizatia Mondiala a Comertului.China a reactionat dupa ce Washingtonul a prezentat o lista cu 1300 de produse chinezesti carora li se vor aplica tarife; sunt vizate importuri in domeniul aerospatial, al tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, al roboticii si al masinilor-unelte, reaminteste DPA.Tensiunile in comertul bilateral au escaladat din august anul trecut, cand Trump a initiat o ancheta asupra presupuselor practici comerciale incorecte ale Chinei, acuzata de concurenta neloiala si incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala.Dupa sapte luni de investigatii, presedintele american a anuntat in martie anul acesta primele tarife punitive, de 60 de miliarde de dolari, la care Beijingul a replicat cu masuri similare in valoare de trei miliarde.