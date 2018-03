SUA si China isi "arata muschii" la reuniunea ministrilor de finante din G20

Intalnirea de la Buenos Aires, prima in perioada in care Argentina detine presedintia G20, intervine la doar patru zile de la intrarea in vigoare, vineri, a tarifelor vamale americane de 25% pentru importurile de otel si de 10% pentru importurile de aluminiu, exceptand insa produsele provenite din Canada si Mexic, informeaza AFP.La fel ca si la toate reuniunile G20 care au fost organizate de la venirea lui Donald Trump la Casa Alba, redactarea comunicatului de la reuniunea de la Buenos Aires a provocat o lupta acerba intre primele economii ale lumii."Comunicatul ar trebui sa admita ca exista tensiuni comerciale", au explicat pentru AFP surse din apropierea negocierilor."Textul nu va incerca sa ascunda aceste tensiuni dar ar trebui sa sublinieze ca o solutie colectiva ramane cea mai buna optiune", au adaugat sursele precizand ca "SUA si China isi arata fiecare muschii in timpul negocierilor pentru textul final al comunicatului", care va fi difuzat marti la finalul reuniunii.Daca masurile americane vizeaza in principal China, tara ale carei supracapacitati de productie a otelului sunt criticate de mai multi ani de partenerii sai comerciali, aliatii europenii ai Washingtonului sunt si ei in vizorul lui Donald Trump, care critica in mod frecvent excedentele comerciale germane.In ultimele zile, europenii au tinut sa isi reafirme unitatea in fata SUA iar negocierile diplomatice s-au inmultit in incercarea de a evita ca taxele pentru importurile de otel si aluminiu sa nu declanseze un razboi comercial."Divizarea Europei nu poate fi in interesul Guvernului american si nu vor reusi sa faca acest lucru", a declarat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, inainte de a se deplasa la Washington pentru o reuniune cu omologul sau american.Un alt subiect de tensiuni intre SUA si Europa il constituie taxarea marilor companii din sectorul informatic (Google, Amazon, Facebook si Apple reunite sub acronimul Gafa), ale caror practici de optimizare fiscale sunt criticate de Comisia Europeana.Inainte de reuniunea de la Buenos Aires, statele membre din G20 nu au reusit sa ajunga la un acord cu privire la maniera in care aceste taxe ar trebui impuse, ceea ce deschide calea pentru masuri unilaterale inainte sa se ajunga la un acord global de catre comunitatea internationala.In acest context tensionat, ministrii de Finante si presedintii bancilor centrale din G20 vor evita, inca odata, sa condamne "protectionismul", cuvant interzis de la venirea lui Donald Trump la Casa Alba, in urma cu un an, urmand ca acest cuvant sa fie inlocuit de expresia 'inward looking policies' (politici orientate spre interior).